Benfica-Inter, diretta oggi alle 21: dove vederla in tv e in streaming

(Adnkronos) – L'Inter affronta questa sera, mercoledì 29 novembre, il Benfica in trasferta, match valido per il quinto turno della fase a gironi di Champions League. Con la qualificazione agli ottavi già in tasca, la quadra di Simone Inzaghi cercherà di chiudere al primo posto il gruppo D. La storia sorride ai nerazzurri, mai battuti dai lusitani, ma in questa occasione, per gli esperti di 888sport e Scommessemania regna l’equilibrio. Il duello scatterà alle ore 21 all’Estadio da Luz e sarà diretto dal lettone Andris Treimanis. Benfica-Inter sarà trasmessa in diretta esclusiva su SkySport Uno (canale 201) e SkySport (canale 252). Sarà possibile assistere alla sfida anche in streaming su SkyGo, Now e Infinity+. —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)