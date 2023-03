Barriera di Milano, il Comune chiede al Prefetto più controlli

Il Sindaco Stefano Lo Russo e l’assessora alla Sicurezza Gianna Pentenero hanno chiesto di intensificare gli interventi contro la microcriminalità in Barriera di Milano nel corso dell’incontro del Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica che si è svolto questa mattina in Prefettura su richiesta della Città.

“Il ripristino della legalità – afferma il sindaco – passa anche attraverso il presidio del territorio. Per questo occorre potenziare i controlli e la presenza delle forze dell’ordine al fine di contrastare i fenomeni di spaccio presenti e garantire ai cittadini e, in modo particolare, agli abitanti di quel quartiere, strade più sicure”. “Apprezziamo il segnale di attenzione emerso al Comitato di Ordine e Sicurezza sulla zona di Barriera di Milano – afferma l’assessora Pentenero -. Con la nostra Polizia Locale confermiamo come sempre l’impegno nelle azioni interforze per ridurre il fenomeno dello spaccio e quelli collegati. Stiamo lavorando con associazioni, commercianti, cittadini per aiutare tutti gli agenti in campo a ridurre drasticamente il fenomeno della diffusione delle sostanze”. Nel 2022 sono stati 58 i controlli interforze che hanno visti impegnati Polizia, Carabinieri, Asl e Ispettorato del lavoro e da febbraio, nell’ambito del progetto Alto Impatto, vengono effettuati due servizi a settimana. La zona è la prima per investimento in videosorveglianza. Oltre i due già effettuati, si stanno organizzando e calendarizzando servizi a piedi con l’apporto di unita’ cinofile del Corpo di Polizia Municipale concentrati nel Mercato Foroni.