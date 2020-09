E’ uscita il 25 maggio 2020 la nuova produzione artistica dell’ormai ventennale band piemontese Barbarian pipe Band: L’Epopea di Gavalgur – mitologia barbarica.

La Barbarian pipe Band ha lavorato all’Epopea di Gavalgur durante il periodo di quarantena, grazie al lavoro a distanza, come dimostrazione che l’arte non si ferma. L’arte è possibilità d’espressione libera e necessaria soprattutto durante i periodi di difficoltà e limitazione delle libertà individuali. L’arte è guarigione e L’Epopea di Gavalgur è un tentativo di guarire attraverso l’intrattenimento e il divertimento in modo sia spensierato che intelligente.

L’Epopea di Gavalgur raccoglie al suo interno storie e leggende di una buona parte d’Italia con un occhio di riguardo per l’area del Piemonte, del Torinese, del Canavese e del Biellese in particolare. Non per nulla Gavalgur partecipa alla fondazione mitica di Torino e durante il suo viaggio si spinge nel Canavese incontrando la leggendaria regina Ypa. L’Epopea di Gavalgur è una via artistica e fantasiosa per valorizzare luoghi d’interesse turistico, archeologico e naturalistico della nostra terra nella speranza che sia l’arte che il turismo possano essere una parte della soluzione alla catastrofe umana ed economica che stiamo tutt’ora vivendo.

A differenza delle sei precedenti produzioni musicali della Barbarian pipe Band L’Epopea di Gavalgur è una storia narrata, musicata con brani originali e supportata da suoni ambientali che catapulta l’ascoltatore in un tempo mitologico coinvolgendolo in una storia Heroic Fantasy che, prima di tutto, mira a divertire.

L’epopea di Gavalgur è attualmente disponibile sulle seguenti piattaforme: barbarianpipeband.com, audible.com, audiobooks.com, google play store, ilnarratore.com, overdrive.com, kobo.com, store.streetlib.com, storytel.com, ubook.com, bookbeat.co.uk