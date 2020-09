Asti, l’ospedale non può dimettere chi sta guarendo dal Coronavirus perché non ci sono strutture

Il commissario dell’Asl di Asti, Giovanni Messori Ioli, racconta le difficoltà che sta affrontando l’ospedale di Asti che dovrebbe dimettere da 5 a 10 pazienti, in via di guarigione dal coronavirus, al giorno, “ma non possiamo lasciarli andare in nessun’altra struttura, perché non ce ne sono ancora disponibili”.

Ecco spiegato come mai nell’ospedale astigiano continuano a crescere i numeri dei letti dedicati a pazienti Coronavirus e dei reparti isolati.

“Abbiamo implementato gli spazi – spiega Messori Ioli – fino a un massimo di 204 pazienti ospitabili, dei quali 20 di rianimazione”.

“L’ospedale – interviene il presidente dell’Ordine dei Medici di Asti, Claudio Lucia – non si può più permettere di cedere altri reparti per accogliere i pazienti covid dimessi”. Intanto oggi alcuni pazienti dimessi sono stati inviati alle Ogr di Torino. Secondo Lucia però “l’ospedale va svuotato e dovrà tornare presto alla sua operatività ordinaria”.

Dunque, l’unico modo è individuare strutture per ospitare i malati dopo le dimissioni. Tra le candidate, c’è la clinica San Giuseppe, aperta a metà marzo in centro città. Il direttore sanitario è lo stesso Claudio Lucia.