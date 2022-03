Arrivo a Rivoli per la 103esima corsa ciclistica professionistica Milano-Torino 

Mercoledì 16 marzo 2022 si terrà la 103esima edizione della Milano-Torino Eolo, importante competizione di livello internazionale, organizzata da RCS, che avrà come partenza Magenta (alle porte di Milano) e terminerà a Rivoli dopo 199 km con un percorso adatto ai velocisti.

La corsa anticiperà di tre giorni la Milano-Sanremo come succedeva agli inizi della sua lunga storia. “La tappa finale della gara è motivo di grande orgoglio per la nostra città” dichiara il sindaco Andrea Tragaioli e continua:“ oltre ad essere un importante appuntamento di competizione sportiva nazionale e internazionale, è anche occasione per diffondere a livello mediatico la nostra città, il suo territorio, le bellezze culturali e commerciali ”

La Milano-Torino è la corsa ciclistica più antica del mondo essendosi disputata, per la prima volta, nel 1876. Dal 1913 si svolge regolarmente ogni anno con qualche interruzione negli anni venti. La gara si è svolta, nelle prime edizioni, a marzo per diventare, successivamente, una classica d’autunno. A partire da quest’anno ritorna in primavera e precede altre importanti gare come la Milano-Sanremo e il Giro d’Italia.

La partenza è prevista da Magenta alle ore 11.45 con l’arrivo previsto a Rivoli alle ore 16.30 circa in corso Francia davanti la scuola San Giuseppe. Coinvolgerà 161 corridori e circa 100 automezzi tra auto e moto ufficiali (stampa, televisione, radio, cineoperatori, fotografi, squadre, organizzazione, ecc.).

Il Vicesindaco Laura Adduce e l’Assessore Andrea Filattiera dichiarano:

“La passione per le due ruote porterà a tutti i Rivolesi un imperdibile appuntamento: mercoledì 16 marzo, infatti, la storica corsa ciclistica Milano-Torino, una delle più antiche al mondo, vedrà i corridori sfrecciare sotto il traguardo nel centro della nostra Città, precedendo altre importanti gare come la Milano-Sanremo e il Giro d’Italia.

Sono attesi grandi nomi del panorama ciclistico per una manifestazione che, grazie alla diretta Tv, porterà la nostra bellissima Rivoli nelle case dei tanti appassionati di tutta Italia. Grazie al Comitato Organizzatore di RCS, lo stesso del Giro d’Italia, abbiamo fatto un altro passo sperando di ospitare, nel prossimo futuro, la stessa corsa alla maglia rosa, uno degli eventi sportivi più amati dagli Italiani.

Non mancate dunque a questa nuova grande festa dello sport e della scoperta del nostro territorio: vi aspettiamo mercoledì 16 marzo sulle strade di Rivoli e al traguardo di Corso Francia. Ringraziamo fortemente l’Assessore della Regione Piemonte Fabrizio Ricca per averci dato questo grande opportunità”

DIVIETO DI TRANSITO SU TUTTO IL PERCORSO DI GARA DALLE ORE 15.30 ALLE ORE 16.30

DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA A PARTIRE DALLE 06.00

SS 25, Corso Susa, Corso Torino, svolta a destra in Corso Francia e arrivo davanti alla Scuola San Giuseppe.

LIMITAZIONI ALLA VIABILITA’

https://www.comune.rivoli.to.it/103-corsa-ciclistica-professionistica-milano-torino-con-arrivo-a-rivoli/

https://www.milanotorino.it/tappe/milano-torino/