Antica Formula: l’eccellenza e la tradizione italiana nel mondo

Quando si parla di vermouth, il vino aromatizzato dalle antiche origini, sono molti i brand famosi che si potrebbero citare, ma nessuno di questi possono eguagliare l’eleganza e la qualità di Antica Formula. Questo vermouth italiano incarna l’essenza stessa della tradizione edel “saper fare”, offrendo una visione unica della storia e della cultura del nostro paese.

Ogni bottiglia di Antica Formula è molto più di ciò che appare: è una testimonianza vivente di una lunga e preziosa eredità. Fedele riproduzione dell’originale in vetro soffiato del XVIII secolo, ogni dettaglio dell’etichetta racconta una storia ricca di tradizione e passione. Dal vecchio testo latino “Tempus Judex” che campeggia in primo piano, fino alla firma personale di Niccolò Branca, Presidente di Fratelli Branca Distillerie,nell’angolo a destra, ogni elemento contribuisce a creare un’atmosfera di autenticità e prestigio.

La rarità di Antica Formula è ulteriormente evidenziata dalla sua produzione limitata. Prodotta in piccoli lotti, ricavati in oltre 9mesi di lavorazione, ogni partita è il risultato di rigorosi controlli lungo l’intera filiera produttiva che ne garantiscono l’autenticità e il valore. Venduta in bottiglie numerate una per una, Antica Formula rappresenta un’opportunità unica di assaporare il meglio della tradizione italiana con la sensazione di gustare un vermouthesclusivo sotto ogni punto di vista.

Il caratteristico gusto del vermouth Antica Formula è frutto di un meticoloso processo produttivo, rispettoso della ricetta originale del 1786. La selezione di vini italiani, arricchiti con erbe aromatiche provenienti da varie parti del mondo, avviene con attenzione per garantire solo ingredienti di eccellenza. I baccelli di vaniglia provenienti da Madagascar, Papua Nuova Guinea e Tahiti, lo zafferano di alta qualità dall’Iran e l’assenzio delle Alpi piemontesi subiscono un’accurata lavorazione, intensificando i sapori che definiscono l’autenticità di Antica Formula. Questo processo artigianale conduce a un viaggio attraverso le sfumature uniche di una storia che attraversa quattro secoli.

Antica Formula è un’esperienza sensoriale che coinvolge tutti i sensi. Alla vista, si presenta brillante, con riflessi caldissimi ambrati e aranciati. All’olfatto risulta estremamente complesso, tra note di vini fortificati e arance mature, frutta secca e frutta tropicale matura, e ancora cannella, note moscata, vaniglia. Al gusto, Antica Formula si rivela ricco e avvolgente, ed è qui che emerge lo zafferano, interprete principale della ricetta.