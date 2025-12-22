Amaro è solo l’inizio di un viaggio in tre sorsi firmato Fernet-Branca

In occasione dei suoi 180 anni, Fernet-Branca rinnova la sua strategia di marca con la campagna “Amaro è solo l’inizio”, un invito a scoprire il valore e l’autenticità di un gusto iconico che conquista in tre sorsi. Questo nuovo concept rompe i preconcetti sull’amaro e trasforma il rituale di degustazione in un’esperienza sensoriale progressiva, sorso dopo sorso, che accompagna chi lo sceglie in un percorso unico alla scoperta di sensazioni sempre nuove e coinvolgenti.

Il primo sorso è un incontro deciso con l’amaro autentico delle 27 erbe aromatiche ,

è un incontro deciso con l’amaro autentico delle , Il secondo sorso è una scoperta avvolgente, grazie al sapore dell’ampio ventaglio di spezie che dialogano armonicamente e segretamente tra di loro;

è una scoperta avvolgente, grazie al sapore dell’ampio ventaglio di spezie che dialogano armonicamente e segretamente tra di loro; Il terzo sorso conduce infine al piacere puro, con note dolci ed esotiche che completano l’esperienza, rivelando l’equilibrio sorprendente di Fernet-Branca.

Così, ogni sorso diventa un piccolo viaggio in tre sorsi che educa, sorprende e conquista, esattamente come i momenti “amari” della vita che, se accolti, si trasformano in esperienze positive e memorabili.

Il film di campagna, ideato dall’agenzia creativa LePub, porta questo concetto sullo schermo in maniera fresca e ironica , portando in scena una situazione che ha un inizio “amaro”: durante una serata quattro ragazzi scoprono di essere vestiti uguali ma, complice anche la voce fuori campo che guida il susseguirsi di tre scene, raggiungono un’inaspettata e piacevole intesa. La conclusione? “Non sempre amaro è la fine… a volte, amaro è solo l’inizio”.

Il concetto alla base della campagna è chiaro e coerente con la filosofia del brand: l’amaro non è un limite, ma un invito alla scoperta che porta a qualcosa di nuovo e interessante. Fernet-Branca incarna questo dualismo perfettamente: è un amaro senza compromessi, che si presenta con un impatto deciso e immediato, ma rivela una profondità sorprendente sorso dopo sorso, fino a diventare inconfondibile e riconoscibile tra tutti gli amari.

«Con “Amaro è solo l’inizio” Fernet-Branca vuole raccontare il suo gusto attraverso un rituale che educa, sorprende e conquista. L’amaro non è più un limite, ma un invito a scoprire qualcosa di nuovo: un’esperienza autentica che, proprio come nella vita, può rivelarsi molto più gradevole di quanto si pensi al primo impatto».

Ogni sorso di Fernet-Branca diventa così non solo un’esperienza di gusto, ma un vero e proprio viaggio alla scoperta di un amaro unico, che invita a guardare oltre la prima impressione e ad apprezzare tutta la complessità delle sue 27 erbe aromatiche. La campagna dimostra come, anche nella tradizione più consolidata, ci sia sempre spazio per stupire, educare e conquistare nuovi appassionati.