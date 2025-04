Abbonamento Musei compie 30 anni di attività e supera i 500 musei aderenti

Dal 1995, Abbonamento Musei ha trasformato il modo di vivere e fruire la cultura in Piemonte, Lombardia e Valle d’Aosta, diventando un modello di promozione del patrimonio culturale a livello europeo. Un percorso trentennale che ha visto l’Associazione crescere da realtà locale a sistema integrato capace di connettere persone, istituzioni e territori, con una rete che oggi ha raggiunto il traguardo di 500 realtà museali inserite nel circuito.

Nata su iniziativa degli Assessorati alla Cultura di Città di Torino, Regione Piemonte e Provincia di Torino, per gestire e valorizzare eventi culturali con la denominazione “Torino Città Capitale Europea”, l’Associazione ha progressivamente ridefinito la propria missione, diventando un hub di innovazione per l’accessibilità culturale. I numeri raccontano una storia straordinaria di crescita e partecipazione: in 30 anni, Abbonamento Musei ha registrato 2.268.519 di tessere vendute e un totale di 14.623.759 visite nei musei, con quasi 70 milioni di euro restituiti ai musei del circuito.

Pietre miliari nell’evoluzione di Abbonamento Musei sono state l’introduzione del biglietto unico per i musei di Torino nel 1998 e il lancio del programma “AM Club”, che dal 2003 organizza visite speciali ed esperienze esclusive per gli abbonati. L’Associazione ha costantemente innovato il proprio modello operativo per rispondere alle sfide del settore, dotandosi di strumenti all’avanguardia come la piattaforma di business intelligence Dedalo, che consente di analizzare in profondità il comportamento e le abitudini del pubblico, offrendo ai musei dashboard e dati utili per migliorare le proprie attività.

A partire dal 2015, con la diffusione in Lombardia, Abbonamento Musei ha posto le basi per una dimensione interregionale che si è concretizzata definitivamente con il cambio di statuto nel 2017 e il successivo allargamento alla regione Valle d’Aosta, nel 2019.

Abbonamento Musei è la storia di una partnership consolidata con istituzioni e operatori del settore, che hanno permesso di trasformare dati e progetti in strumenti concreti per favorire l’accesso alla cultura. Le iniziative promosse hanno contribuito a far crescere il numero di visitatori – una tendenza ancora oggi confermata dai dati che attestano un incremento significativo degli ingressi e un consolidamento dei numeri degli abbonati – e hanno offerto ai cittadini un’esperienza museale arricchita da servizi innovativi, dal supporto digitale e nuovi strumenti di visita. Abbonamento Musei è uno strumento di welfare culturale che ha trasformato il modo in cui il pubblico vive l’arte. In Piemonte, dove l’Associazione opera da più tempo, i dati sui consumi culturali hanno evidenziato una presenza sopra la media nazionale di visitatori forti – coloro che tornano ai musei più di quattro volte l’anno – grazie alla semplicità d’accesso e alle tariffe calmierate proposte dalla tessera.

Per celebrare l’importante traguardo dei 30 anni di attività, l’Associazione Abbonamento Musei ha annunciato un programma di iniziative che avranno inizio oggi, per ripercorrere insieme il percorso fatto e guardare alle nuove sfide.

Inoltre, sono previste alcune novità pensate per gli abbonati: a partire da uno sconto del 30% su tutte le nuove tessere e i rinnovi, e un programma che intende premiare gli abbonati che visiteranno il maggior numero di musei piemontesi nel periodo tra il 17 aprile e il 25 maggio. Infine, il 24 maggio, nella suggestiva cornice della Reggia di Venaria, si terrà una grande festa riservata a tutti gli abbonati, per concludere in bellezza il periodo celebrativo.

“Trent’anni di impegno culturale sono un traguardo straordinario che testimonia la nostra dedizione a rendere la cultura accessibile a tutti,” ha dichiarato Alberto Garlandini, Presidente dell’Associazione Abbonamento Musei. “Guardando al futuro, continueremo a innovare e a espandere la nostra rete, per offrire sempre nuove opportunità di scoperta e di arricchimento personale ai nostri abbonati.”