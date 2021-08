Appendino: “Con voto Statuto M5s inizia nuovo percorso”

La sindaca di Torino Chiara Appendino commenta l’approvazione del nuovo Statuto del Movimento 5 Stelle votato dall’87 per cento degli iscritti alla piattaforma SkyVote, “il segnale concreto di un nuovo inizio per una forza politica che è nata nel 2009 e che, in questi anni, ha dato un contributo fondamentale al Paese, mettendo al centro dell’agenda politica temi che stanno segnando l’agire pubblico a livello internazionale e che, molto probabilmente, segneranno il futuro. Ambiente, transizione ecologica, welfare, innovazione, giustizia, partecipazione dei cittadini. Sono solo alcuni esempi” afferma Appendino.

Facendo un bilancio la sindaca ricorda come”Negli anni il Movimento ha ottenuto grandi risultati, al Governo come nei comuni. Abbiamo sicuramente anche fatto errori, di cui abbiamo sempre fatto tesoro. Ma una cosa è certa: impegno, lavoro e passione non sono mai mancati. Ora, con il nuovo Statuto, il Movimento 5 Stelle, sotto la guida di Giuseppe Conte, inizia un nuovo percorso”.

“I valori fondanti rimarranno i medesimi, – prosegue Appendino – ma un percorso di maturazione passa da nuove regole, da una nuova organizzazione e da una nuova struttura. Il Movimento 5 Stelle sarà la risposta a tutti i cittadini e le cittadine che credono in una politica concretamente progressista, ambientalista, inclusiva e partecipata”

La sindaca ha rivolto poi un ringraziamento a Conte e a Vito Crimi “per il grande lavoro svolto in questo lungo periodo di transizione” e a Beppe Grillo e Gianroberto Casaleggio “ per aver dato il via a questo percorso ormai quasi 12 anni fa”. “A tutti gli eletti, agli attivisti e ai cittadini che hanno sempre dato i loro sostegno, anche nei momenti più difficili. Avanti, insieme” ha concluso Appendino.