Urmet, azienda “in rosa”: un seminario contro la violenza di genere

Urmet rafforza la partnership con il Centro Antiviolenza del Comune di Torino e sottolinea il suo ruolo di “azienda in rosa” attraverso un seminario dal titolo “Donne e uomini insieme per superare la violenza di genere”. L’incontro si è svolto recentemente presso l’azienda di via Bologna e ha visto la partecipazione di Marco Porcedda, assessore alla Legalità e Sicurezza della Città di Torino e ha coinvolto un elevato numero di dipendenti.

«Il sostegno di aziende come Urmet in questo percorso ci aiuta a raggiungere obiettivi di maggior sicurezza in minor tempo – ha affermato l’Assessore Marco Porcedda aprendo i lavori -. Questi sono eventi da rivolgere più agli uomini che alle donne e sono contento di vedere un’alta presenza di uomini al seminario. Non per categorizzare e generalizzare, ma per meglio capire insieme». Principio evidenziato anche dalla Polizia di Stato, nella persona dell’Assistente Ilenia Rega del Reparto di Prossimità: «Difficile immaginare i pensieri di una donna che scappa in pigiama nel cuore della notte, spesso con uno o più figli in braccio».

L’evento ha messo in luce l’importanza della collaborazione maschile nel contrastare la violenza di genere, sottolineando il ruolo fondamentale di un’azione educativa capillare rivolta agli uomini, soprattutto a coloro che compiono atti di violenza contro compagne e familiari. Le collaboratrici del Centro Antiviolenza di Torino e dell’Associazione Verba (che segue le vittime di violenza con disabilità) hanno illustrato questo tema in modo chiaro ed efficace.

Un concetto ribadito anche da Andrea Santoro dell’associazione “Cerchio degli Uomini”, realtà patrocinata dal Comune di Torino che si occupa di rieducare gli uomini che si sono macchiati di reati correlati alla violenza di genere e che ha dato il suo supporto al progetto.

«Sono molto contenta di questa iniziativa così sentita da tutti noi– sottolinea Stefania Merci, direttore Risorse Umane di Urmet Group -. Oltre a sensibilizzare ulteriormente le nostre e i nostri dipendenti attraverso questo seminario su un tema che ritengo tanto attualissimo, ci siamo nuovamente attivati con grande convinzione per supportare il Centro Antiviolenza, fonte di speranza per tante donne e bambini che necessitano di un aiuto concreto e che non possiamo e non vogliamo abbandonare. Un piccolo gesto che testimonia la nostra sensibilità ai temi sociali che coinvolgono il genere femminile».

Nel dicembre scorso, infatti, l’azienda ha nuovamente organizzato una raccolta di generi di prima necessità e vestiario a favore delle donne e dei bambini seguiti dal Centro. La consegna dei beni raccolti è stata effettuata alla fine del seminario, con prodotti per la prima infanzia, indumenti e biancheria intima per le mamme per soddisfare le immediate esigenze e necessità delle ospiti del Centro. Alla donazione si sono aggiunti anche buoni offerti da Urmet per l’acquisto di medicinali in farmacia, di generi essenziali presso grandi supermercati e di biglietti per il trasporto pubblico.

Urmet fornisce aiuto e sostegno alle donne con azioni ricorrenti nel tempo, attraverso l’adesione a campagne ed eventi locali e nazionali: anche quest’anno, infatti, l’azienda si unisce con un proprio team a JTWIA -Just The Woman I am, prendendo parte alla camminata che si svolgerà domenica 9 marzo per le vie della città. E confermando così la propria vocazione “rosa”.