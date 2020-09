Toro, i granata in ginocchio per George Floyd

Sui social del Torino Calcio è stata pubblicata la foto dei giocatori granata in ginocchio come replicando il gesto di Colin Kaepernick, già giocatore di football americano, che in solidarietà con le minoranze fece questo gesto durante l’inno nazionale statunitense.

“Against racism. Everytime, everywhere” ovvero “Contro il razzismo. Sempre, ovunque” recita il post dei granata. In realtà si tratta di un gesto che molte squadre sportive di tutta Europa stanno compiendo in queste ore dopo la morte di George Floyd e quanto sta accadendo in questi giorni drammatici nelle città degli Stati Uniti.

Molti i commenti sotto il post in cui i tifosi hanno dimostrato di apprezzare il gesto della squadra e la presa di posizione sui fatti di Minneapolis.