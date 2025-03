swappartyTo: la rivoluzione del riciclo è a Off Topic per dare nuova vita a ciò che non serve più

Sabato 22 marzo a OFF TOPIC, dalle ore 15 alle 18:30, torna la rivoluzione del riciclo con Swap Party: l’evento torinese dove le persone si incontrano per scambiare oggetti come vestiti, accessori, libri o altri articoli che non usano più. L’obiettivo è quello di dare nuova vita a ciò che non serve, ma può essere utile a qualcun altro, promuovendo così il riciclo e la sostenibilità.

Il sistema economico nel quale viviamo ci porta infatti a spendere e accumulare in maniera confusa e disordinata. Le conseguenze sono case piene di vestiti, libri e accessori di cui non facciamo nulla: tramite gli swap party si può invece restituire valore a quello che era considerato un rifiuto.

Le uniche regole degli swap party sono portare da 0 a 10 oggetti per singolo evento. E per chi non ha nulla da portare si potrà partecipare lo stesso, basterà prendere in maniera responsabile ciò che si vuole – se si pensa di utilizzarlo – portandolo a casa per donargli una nuova vita. Principio finale – che vale sia per Swap Party che in qualsiasi situazione – sarà essere rispettosi verso gli altri partecipanti, collaborando così alla buona riuscita dell’evento: perchè si tratta sempre di una festa.

Tutto quello che verrà scartato alla selezione iniziale, poiché rovinato o sporco, sarà invece donato a Humana, che lavorerà per vendere i vestiti nelle condizioni migliori, e per recuperare i filamenti dei capi sporchi o rovinati, generando nuova energia da quanto valuteranno come irrecuperabile. Infine, i capi non swappati – e quindi in ottime condizioni – saranno donati al Sermig o ad altre associazioni di beneficenza, per redistribuirli a chi ne ha più bisogno.

In occasione dello Swap Party del 22 Marzo 2025 a OFF TOPIC, oltre allo scambio di vestiti ci sarà molto di più, con un appuntamento ricco di attività e di novità nel segno della sostenibilità a partire dall’evento: “Nuova vita ad un rifiuto” nato in collaborazione con Surf In Town, Plastic Free e Esosport. Prima dell’inizio dello swap, è infatti in programma un’operazione di raccolta rifiuti sul Lungo Dora che prende il nome di Clean Up, a cura di Surf In Town e Plastic Free. Verranno quindi distribuiti guanti e sacchetti, oltre alle magliette grazie a Plastic Free. Amiat passerà infine a recuperare i rifiuti raccolti spostandosi successivamente a OFF TOPIC, per iniziare a swappare e partecipare alle tante attività in programma.



Dalle ore 16:00 alle ore 18:30 SwapLab curerà inoltre il laboratorio “Retote Revolution” per insegnarci a realizzare una shopper utilizzando esclusivamente materiali di recupero. Anche Spazio Muffa sarà presente per stampare in serigrafia su vestiti o shopper delle grafiche create apposta per l’evento. Grazie a Surf in Town sarà inoltre presente la scatola Esosport dove poter raccogliere vecchie scarpe da ginnastica, che verranno riciclate per utilizzarne il materiale.

E non è finita qui: dalle 18:30 alle 19:30 Plastic Free e Surf in Town cureranno al Bistrò di OFF TOPIC anche un talk per parlare e far conoscere i tanti clean-up organizzati a Torino e delle loro iniziative per la salvaguardia dell’ambiente.

Infine, ad accompagnare l’intero pomeriggio, non poteva mancare la musica con il dj set a cura di Faylla.