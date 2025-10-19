10.2 C
Torino
domenica, 19 Ottobre 2025
Attualità

SWAMED: al via il progetto per una gestione sostenibile dell’acqua nell’agricoltura mediterranea

Redazione

Nuova Società nasce nel 1972 come quindicinale. Nel 1982 finisce la pubblicazione. Nel 2007 torna in edicola, fino al 2009, quando passa ad una prima versione online, per ritornare al cartaceo come mensile nel 2015. Dopo due anni diventa quotidiano online.

È ufficialmente partito SWAMED – Sustainable WAter management for smart agriculture in the MEDiterranean regions, un progetto cofinanziato dal programma europeo INTERREG NEXT MED 2021–2027 (Obiettivo Specifico 2.3 – Accesso all’acqua e gestione sostenibile delle risorse idriche), il budget totale è pari a 2.745.200,00 €, con un cofinanziamento dell’UE (89%) pari a 2.443.228 €.

Il progetto affronta una delle sfide più urgenti per i Paesi del Mediterraneo: la scarsità d’acqua causata da cambiamenti climatici, siccità e pressione demografica, che mette a rischio ecosistemi e sistemi agricoli.

SWAMED mira a co-progettare, attraverso un approccio multi-stakeholder, un innovativo sistema di monitoraggio e gestione dell’acqua per l’agricoltura, adattabile alle diverse condizioni locali. Il sistema verrà testato in quattro siti pilota situati in Tunisia, Turchia, Egitto e Grecia, con il coinvolgimento diretto di agricoltori, enti gestori delle risorse idriche e istituzioni di ricerca.

Una collaborazione mediterranea

Il partenariato internazionale è guidato dall’Università degli Studi della Campania “Luigi Vanvitelli” (Italia) e coinvolge:

  • CRTEAN – Regional Center for Remote Sensing of North African States (Tunisia)
  • The British University in Egypt (BUE) (Egitto)
  • Aristotle University of Thessaloniki (AUTH) (Grecia)
  • Alanya Alaaddin Keykubat University (ALKU) (Turchia)

A questi si affiancano partner associati come la Direzione distrettuale dell’agricoltura di Alanya (Turchia) e la Scuola Superiore degli Ingegneri di Medjez El Bab (Tunisia).

Attività e risultati attesi

Il progetto, articolato in cinque pacchetti di lavoro (Work Packages), prevede:

  • la creazione di un Decision Support System (DSS) per ottimizzare l’irrigazione;
  • la realizzazione e sperimentazione dei sistemi nei siti pilota;
  • attività di formazione con coinvolgimento delle comunità locali;
  • la produzione di video divulgativi;
  • la definizione di un piano di sostenibilità e replicabilità per l’adozione futura delle tecnologie SWAMED.

Verso un’agricoltura più intelligente e sostenibile

“SWAMED rappresenta un passo concreto verso un’agricoltura mediterranea più resiliente e sostenibile,” afferma il prof. Luigi Zeni, coordinatore del progetto. “L’uso di tecnologie avanzate e il coinvolgimento diretto degli attori locali consentiranno di migliorare la gestione dell’acqua, riducendo gli sprechi e salvaguardando le risorse naturali.”

Con un approccio partecipativo e multidisciplinare, SWAMED si propone di fornire strumenti concreti per affrontare la crisi idrica e promuovere uno sviluppo agricolo sostenibile in tutta l’area del Mediterraneo.

