Società di gestione risparmio (SGR) italiane: l’elenco

Investire con consapevolezza è oggi più che mai una necessità per chi vuole far crescere il proprio patrimonio, proteggendolo dalle incertezze dei mercati. In questo scenario, le Società di Gestione del Risparmio (SGR) giocano un ruolo fondamentale, offrendo soluzioni di investimento professionali e personalizzate. Ma cosa sono esattamente le SGR e perché sono così rilevanti nel panorama finanziario italiano?

Cosa fa una SGR?

Le SGR sono società autorizzate a gestire fondi comuni di investimento e patrimoni finanziari per conto di investitori privati e istituzionali. Attraverso una gestione attiva e diversificata, queste società offrono opportunità di rendimento calibrate sul profilo di rischio del cliente, sfruttando strumenti finanziari che spaziano dalle azioni alle obbligazioni, fino agli investimenti alternativi come private equity e real estate.

In Italia, il settore delle SGR è estremamente variegato e comprende sia grandi player internazionali che società specializzate in segmenti di nicchia. In questo articolo, analizzeremo l’elenco delle principali SGR attive nel nostro Paese, esplorando le loro caratteristiche, le strategie di investimento e i vantaggi che offrono a risparmiatori e investitori istituzionali. Se vuoi scoprire quali sono le SGR che operano in Italia e quale può essere la più adatta alle tue esigenze di investimento, sei nel posto giusto.

Le SGR italiane

Di seguito, una panoramica delle principali SGR italiane, evidenziando le loro competenze e aree di specializzazione:

Generali Investments

Parte del Gruppo Generali, Generali Investments è una delle principali SGR in Italia e in Europa. Offre una vasta gamma di soluzioni di investimento, tra cui fondi comuni, gestioni patrimoniali e prodotti assicurativi. La società si distingue per la sua esperienza nella gestione attiva e per l’adozione di criteri ambientali, sociali e di governance (ESG) nelle strategie di investimento.​

illimity SGR

illimity SGR è la società di gestione del risparmio del Gruppo illimity, focalizzata sull’istituzione e gestione di fondi d’investimento alternativi. La sua missione è fornire competenze qualificate e risorse finanziarie per il rilancio, lo sviluppo e la valorizzazione di imprese italiane di medie dimensioni con fondamentali solidi. illimity SGR promuove e gestisce fondi di investimento alternativi al servizio dell’economia reale, offrendo supporto professionale all’azienda ed al suo management con una logica industriale e finanziaria, rappresentando un interlocutore solido e credibile per banche e investitori istituzionali. Per maggiori informazioni, consigliamo di visitare questa pagina.

Amundi Italia

Amundi è uno dei leader mondiali nella gestione degli asset e Amundi Italia rappresenta la sua presenza nel mercato italiano. Offre una gamma completa di prodotti e servizi, tra cui fondi comuni di investimento, ETF e soluzioni su misura per clienti istituzionali e retail. La società è nota per la sua competenza nella gestione passiva e attiva, nonché per l’integrazione dei fattori ESG nelle sue politiche di investimento.​

Azimut

Azimut è una delle principali SGR indipendenti in Italia, con una forte presenza internazionale. Offre servizi di gestione patrimoniale, consulenza finanziaria e soluzioni di investimento personalizzate. Azimut si distingue per la sua rete di consulenti finanziari e per l’innovazione nei prodotti offerti, tra cui fondi alternativi e strategie multi-asset.​

Eurizon Capital

Parte del Gruppo Intesa Sanpaolo, Eurizon Capital è una delle maggiori SGR italiane per patrimonio gestito. Offre una vasta gamma di prodotti, tra cui fondi comuni di investimento, gestioni patrimoniali e soluzioni previdenziali. Eurizon è riconosciuta per la sua solidità finanziaria e per l’approccio orientato alla sostenibilità negli investimenti.

Queste SGR rappresentano pilastri fondamentali nel supportare l’economia italiana, offrendo soluzioni di investimento diversificate e contribuendo alla crescita e allo sviluppo delle imprese e del risparmio privato.