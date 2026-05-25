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lunedì, 25 Maggio 2026
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Scontri prima del derby tra Toro e Juve, otto arresti e undici Daspo

Giulia Zanotti

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Giulia Zanotti
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Giornalista dal 2012, muove i suoi primi passi nel mondo dell'informazione all'interno della redazione di Nuova Società. Laureata in Culture Moderne Comparate, con una tesi sul New Journalism americano. Direttore responsabile di Nuova Società dal 2020.

Otto tifosi juventini arrestati e 11 Daspo è il bilancio seguito agli scontri tra le due tifoserie in occasione del derby della Mole. Degli arresti tre sono avvenuti in flagranza di reato e cinque in flagranza differita grazie alla visione delle immagini del drone. Gli otto ultras sono accusati a vario titolo, di resistenza a pubblico ufficiale, lancio di materiale pericoloso e possesso di artifizi pirotecnici in occasione di manifestazioni sportive.

Il Questore di Torino, attraverso la locale Divisione Polizia Anticrimine, ha inoltre emesso 11 Daspo.

Sono in corso in queste ore ulteriori accertamenti da parte della Digos per valutare la posizione di altri tifosi coinvolti nei disordini. Nel corso degli scontri 6 operatori della Polizia di Stato sono rimasti contusi.

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