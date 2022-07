Quarta dose per over 60, 10mila preadesioni

Sono già 10mila le preadesioni alla quarta dose di vaccino per gli over 60 in Piemonte, nel primo giorno di prenotazioni sul portale www.IlPiemontetivaccina.it. I pre-iscritti riceveranno l’sms con l’appuntamento presso uno degli hub delle Asl per la somministrazione entro 10 giorni.

In alternativa, sempre dopo la pre-adesione sul portale regionale, da domani venerdì 15 luglio sarà possibile anche recarsi in una delle farmacie che partecipano al programma e prenotare la somministrazione della dose.

Sarà possibile, inoltre, fare la quarta dose anche dal proprio medico di famiglia se vaccinatore.

“Il Piemonte non ha mai smesso di vaccinare e questo ci ha permesso di essere oggi la prima regione italiana per percentuale di quarte dosi già somministrate – sottolineano il presidente Alberto Cirio e l’assessore alla Sanità Luigi Icardi -. Ringraziamo del grande sforzo tutto il nostro sistema sanitario e invitiamo i cittadini ad aderire per proteggere se stessi e le persone a loro care. Se oggi il Piemonte ha dati epidemiologici tra i migliori a livello nazionale è grazie anche alla nostra campagna vaccinale, che ci ha dato uno scudo importante contro il virus”.