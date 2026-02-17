Pier Silvio Berlusconi: ruolo, carriera e strategia nei media europei

Pier Silvio Berlusconi è una delle figure centrali del panorama dei media europei contemporanei. Amministratore delegato di MFE-MediaForEurope, il gruppo nato dall’evoluzione di Mediaset, guida da anni un percorso di trasformazione industriale che punta a rafforzare la presenza del broadcasting europeo in un mercato sempre più competitivo e dominato dalle piattaforme globali.

Il suo profilo manageriale si colloca all’interno di una fase di profondo cambiamento del settore audiovisivo, caratterizzata dalla pressione delle big tech, dall’evoluzione delle abitudini di consumo e dalla necessità di costruire modelli sostenibili su scala internazionale.

Il ruolo di Pier Silvio Berlusconi in MFE-MediaForEurope

Pier Silvio Berlusconi ricopre il ruolo di amministratore delegato di MFE-MediaForEurope, holding paneuropea attiva nel settore dei media e della televisione. Sotto la sua guida, il gruppo ha avviato un processo di riorganizzazione e consolidamento volto a rafforzare il core business televisivo e, allo stesso tempo, a sviluppare una visione industriale capace di superare i confini nazionali.

La gestione di Pier Silvio Berlusconi è improntata a un approccio graduale e pragmatico, che valorizza la televisione free-to-air come asset centrale, pur riconoscendo l’importanza dell’integrazione con il digitale e le nuove piattaforme. Una strategia che mira a mantenere la rilevanza del mezzo televisivo all’interno di un ecosistema mediatico in rapida evoluzione.

La strategia paneuropea e il caso ProSiebenSat.1

Uno dei pilastri più rilevanti della strategia di Pier Silvio Berlusconi è rappresentato dall’espansione internazionale di MFE, in particolare attraverso l’ingresso nel mercato tedesco con ProSiebenSat.1. Nel 2025, il gruppo ha comunicato di aver superato la soglia del 75% del capitale del broadcaster tedesco, consolidando una delle operazioni più significative nel panorama dei media europei.

ProSiebenSat.1 è considerata uno snodo centrale nel progetto di costruzione di un polo televisivo europeo, pensato per competere con i grandi operatori globali dello streaming e delle piattaforme tecnologiche. L’operazione risponde all’esigenza di rafforzare la scala industriale, condividere competenze e sviluppare sinergie tra mercati differenti.

La visita a Monaco e il valore simbolico della leadership

In questo contesto si inserisce la visita di Pier Silvio Berlusconi alla sede di ProSiebenSat.1 a Unterföhring, alle porte di Monaco di Baviera. Si è trattato della prima visita dell’amministratore delegato di MFE nel quartier generale del broadcaster tedesco da quando il gruppo ne è diventato azionista di controllo.

La visita, avvenuta senza un’agenda ufficiale e con un’impostazione informale, ha assunto un valore simbolico e operativo. Pier Silvio Berlusconi, come riportato da La Repubblica , ha incontrato direttamente il management e le principali funzioni aziendali, ribadendo l’importanza del dialogo diretto e della presenza del vertice nelle fasi chiave dello sviluppo industriale.

Durante l’incontro, ha rivolto un breve intervento in lingua inglese ai manager di ProSiebenSat.1, sottolineando la continuità del progetto industriale e la convinzione maturata nel tempo sul valore strategico del broadcaster tedesco.

Governance e il ruolo di Marco Giordani

Un passaggio significativo della visita ha riguardato il riferimento a Marco Giordani, nominato CEO di ProSiebenSat.1 dopo una lunga esperienza all’interno di MFE come Chief Financial Officer. La nomina di Giordani rappresenta un elemento chiave nella governance dell’operazione tedesca e rafforza il legame operativo tra le strutture del gruppo.

Pier Silvio Berlusconi ha espresso apprezzamento per il nuovo vertice del broadcaster, sottolineando la conoscenza approfondita del gruppo e la capacità di guidare una fase di integrazione complessa. Il rafforzamento della governance è considerato un passaggio fondamentale per l’attuazione della strategia paneuropea di MFE.

Persone, cultura aziendale e lavoro di squadra

Accanto ai temi industriali, Pier Silvio Berlusconi ha più volte richiamato l’importanza del capitale umano. Nel corso della visita a Monaco, ha ringraziato il management e i dipendenti per l’accoglienza ricevuta, sottolineando il valore delle persone e dell’energia del team di ProSiebenSat.1.

L’attenzione alla cultura aziendale e al lavoro di squadra emerge come un tratto distintivo della sua visione manageriale, soprattutto in una fase di trasformazione e consolidamento. L’invito a lavorare come una squadra sempre più unita si inserisce nella necessità di integrare realtà diverse, mantenendo al contempo le specificità dei singoli mercati.

Televisione, digitale e nuove piattaforme

Nel delineare la prospettiva futura di MFE-MediaForEurope, Pier Silvio Berlusconi ha ribadito il ruolo centrale della televisione come core business del gruppo. Allo stesso tempo, ha evidenziato la necessità di sviluppare una presenza coerente anche sulle altre piattaforme e tecnologie, in risposta all’evoluzione delle modalità di fruizione dei contenuti.

La strategia non prevede una contrapposizione tra televisione tradizionale e digitale, ma un’integrazione progressiva all’interno di un ecosistema più ampio, capace di dialogare con il cambiamento senza rinnegare il valore del modello free-to-air.

Nel panorama dei media europei, Pier Silvio Berlusconi si distingue come uno dei manager che hanno maggiormente investito su una visione industriale di lungo periodo. La trasformazione di Mediaset in MFE-MediaForEurope e l’operazione ProSiebenSat.1 rappresentano un tentativo strutturato di costruire un’alternativa europea ai grandi player globali.