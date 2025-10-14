Ottimizzare i costi operativi: strategie concrete grazie al supporto del CMMS

Oggi la competizione tra le aziende si è fatta molto serrata, soprattutto in quei settori dove i competitor non mancano. Ogni imprenditore dovrebbe cercare di mettere in atto tutte quelle strategie che potrebbero permettere di avere dei reali vantaggi. Non si tratta solo di proporre il prodotto migliore possibile, ma anche di ottimizzare i costi operativi. Contenere le uscite può davvero fare la differenza nel corso del tempo.

Grazie ai CMMS oggi è possibile pianificare delle strategie davvero efficaci. CMMS è un acronimo che sta per Computerized Maintenance Management System. Si tratta di software molto avanzati, e che presentano diverse funzionalità molto utili, come nel caso del programma CARL Berger-Levrault .

Cos’è un CMMS?

Prima di indicare quali sono i vantaggi offerti da un CMMS è sicuramente utile capire di cosa si tratta esattamente. Questi software riescono a gestire tutte le attività che sono legate in un modo o nell’altro alla manutenzione. La gestione non è divisa tra le varie attività, ma è centralizzata, e ciò consente di avere una vera e propria panoramica di ciò che è stato fatto e di ciò che bisognerà fare in futuro.

Attenzione, perché questi programmi non servono solo a monitorare e a pianificare, ma oggi, grazie allo sviluppo di nuove tecnologie, possono persino arrivare ad analizzare i dati in autonomia, per poi prendere decisioni precise e affidabili.

I nuovi software CMMS possono connettersi a sensori IoT, che rilevano i dati in tempo reale, e sono anche dotati di avanzate intelligenze artificiali, in grado di “imparare” ed effettuare delle vere e proprie previsioni.

Ottimizzare e contenere i costi

Cerchiamo ora di analizzare quali strategie per ottimizzare e contenere i costi operativi si possono mettere in atto grazie ai software CMMS.

Il primo grande cambiamento, rispetto alla manutenzione che si effettuava prima dell’arrivo di questi software, è la possibilità di pianificare gli interventi in maniera più efficace. I piani di manutenzione possono essere personalizzati sulla base di parametri reali, come ad esempio le condizioni ambientali o le ore di lavoro. Una pianificazione di questo genere è più affidabile di una a intervalli fissi, che in alcuni casi potrebbero risultare superflui.

A proposito: i tempi di fermo possono rappresentare una perdita economica. Si ottengono dei benefici sia perché si ha una pianificazione personalizzata, sia perché i CMMS possono prevedere eventuali guasti prima ancora che si manifestino, avvisando i tecnici e indicando dove e come intervenire. La manutenzione predittiva permette di eliminare i tempi di fermo imprevisti, e ridurre così le perdite.

C’è anche un altro aspetto da considerare. Il CMMS permette di monitorare numerosi indicatori, grazie ai quali i dirigenti possono identificare dove sono presenti criticità su cui agire, al fine di contenere i costi reali.

Infine i CMMS sono molto utili anche nella gestione delle scorte e del magazzino. Un buon software di questo tipo permette di tenere l’inventario sotto controllo, evitando di restare senza i pezzi di ricambio di cui si potrebbe aver bisogno e di comprare invece prodotti di cui si ha ancora una buona scorta da parte.