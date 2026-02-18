-0.5 C
Torino
giovedì, 19 Febbraio 2026
MediaWorld cerca 18 professionisti tra Cuneo e Nichelino

Nuova Società nasce nel 1972 come quindicinale. Nel 1982 finisce la pubblicazione. Nel 2007 torna in edicola, fino al 2009, quando passa ad una prima versione online, per ritornare al cartaceo come mensile nel 2015. Dopo due anni diventa quotidiano online.

MediaWorld, l’Experience Champion dell’elettronica di consumo, rafforza la propria presenza in Piemonte con due nuove aperture previste nel primo semestre 2026: il punto vendita Xpress di Nichelino, in Via Scarrone 10, che inaugurerà il 26 marzo, e il nuovo store Xpress di Cuneo, in Via Guido Martino 8, con apertura prevista il 30 aprile.

In vista delle inaugurazioni, l’azienda avvia una campagna di selezione per la costruzione dei team che guideranno i due negozi, con un totale di 18 posizioni aperte.

Per Cuneo, sono tredici le figure ricercate: uno Store Leader, due Team Leader e dieci Addetti Vendita. Per Nichelino invece, le posizioni aperte sono cinque: due Team Leader e tre Addetti Vendita.

Le nuove risorse avranno un ruolo chiave nella costruzione dell’identità dei punti vendita, contribuendo a dare forma a un modello di prossimità in cui competenza, consulenza e relazione rappresentano il vero valore distintivo.

In linea con i valori dell’azienda, il format Xpress integra dimensione locale e forza dell’ecosistema omnicanale MediaWorld: un’esperienza in cui il negozio fisico dialoga con digitale e servizi, e in cui le persone fanno la differenza ogni giorno attraverso ascolto, orientamento e accompagnamento nella scelta tecnologica.

“Aprire un nuovo punto vendita significa prima di tutto costruire una squadra solida e motivata,” commenta Alessandra Bergamo, HR Director di MediaWorld Italia. “Cerchiamo persone entusiaste, curiose e appassionate di tecnologia, pronte a crescere in un contesto dinamico e digitale. Nei nostri store la qualità del servizio nasce dalla competenza e dalla relazione con il cliente: vogliamo offrire a chi entrerà nei team l’opportunità di contribuire fin dall’inizio allo sviluppo dei nuovi punti vendita e di sentirsi parte attiva di un progetto condiviso.”

Le candidature sono aperte a tutti i residenti in Italia, con particolare attenzione ai profili locali. Maggiori informazioni sulle posizioni aperte in oggetto sono disponibili nella sezione “Lavora con noi” del sito ufficiale MediaWorld.

