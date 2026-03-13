LUCA FONTANELLI: la leadership silenziosa dietro il successo di QUEST SRL

Non tutte le leadership fanno rumore. Alcune si costruiscono nel silenzio, nei gesti quotidiani, nei momenti in cui nessuno guarda.

Luca Fontanelli, fondatore di QUEST SRL , appartiene a questa categoria. Non a quella dei leader che parlano di sé, ma a chi preferisce lasciare che siano i risultati a parlare.

Quando nel 2017 decise di fondare QUEST a Livorno, non aveva un capitale da investire o una rete pronta. Aveva un’idea semplice, quasi elementare: creare un’azienda che crescesse insieme alle persone che la costruiscono.

Da allora, QUEST SRL è diventata una realtà solida, con una rete diffusa in tutta Italia e collaborazioni con alcune delle principali ONG internazionali. Ma ciò che la distingue non sono le dimensioni o i numeri, è la mentalità che la sostiene.

Fontanelli non ha mai creduto nel carisma imposto, ma nella forza tranquilla della coerenza.

La sua leadership è fatta di perseveranza, non di spettacolo.

È il tipo di guida che non si misura dal tono della voce, ma dalla capacità di restare fedele ai propri valori anche quando sarebbe più conveniente deviare.

Lo si percepisce nel modo in cui affronta il cambiamento: senza clamore, ma con metodo.

Ogni decisione è ponderata, ogni crescita è voluta. Per lui, l’imprenditoria non è un atto di genio, ma di resistenza.

“Fare impresa,” dice, “significa imparare a perdere con eleganza, per poter vincere con lucidità.”

Il segreto del suo percorso è il “grit”, quella combinazione di passione e perseveranza che la psicologa Angela Duckworth ha definito il vero predittore del successo.

In QUEST, il grit è diventato cultura aziendale: si insegna a non mollare dopo la prima difficoltà, a correggere senza punire, a ricominciare senza lamentarsi. È una filosofia che ha plasmato l’ambiente di lavoro e i risultati.

Chi lavora con lui parla di una leadership calma, che ascolta prima di parlare. Di una presenza costante, ma mai invasiva. Fontanelli è quel tipo di imprenditore che entra in ufficio e chiede come stai, non cosa hai venduto. Perché sa che le persone motivate da fiducia e rispetto producono più di chi lavora per paura o controllo.

La fiducia, per lui, è la valuta più stabile nel business.

Nel corso degli anni, QUEST ha affrontato crisi, cambiamenti e sfide globali. Ma ogni volta ha trovato la forza di adattarsi senza perdere identità. È qui che si misura la leadership di Fontanelli: nella capacità di mantenere calma e direzione quando tutto intorno cambia.

Durante la pandemia, ad esempio, ha scelto di investire anziché fermarsi, potenziando la formazione e introducendo tecnologie che rendessero il lavoro più flessibile e intelligente.

Non ha reagito al caos. L’ha trasformato in metodo.

La sua visione è radicalmente umana. In un’epoca di algoritmi e automazioni, Fontanelli continua a credere che l’unico vero vantaggio competitivo resti la persona.

Lui stesso è la prova di questa convinzione: un uomo che ha iniziato dal basso, imparando a vendere porta a porta, e che ha trasformato quell’esperienza in un sistema formativo oggi replicato in tutta Italia.

Lo so, è controintuitivo sentirlo. Ma è proprio qui che si gioca tutto.

La forza di un leader non sta nella quantità di persone che lo seguono, ma nella qualità delle persone che diventano autonome grazie a lui.

Nel suo modo di guidare si ritrovano i tratti di una filosofia antica: quella stoica.

L’idea che la virtù si dimostri nei fatti, non nelle parole; che il dominio di sé preceda quello sugli altri.

Ecco perché Fontanelli non parla mai di “dipendenti”, ma di “persone in formazione”.

Ogni giorno, il suo compito è più pedagogico che manageriale: trasformare il lavoro in un percorso di consapevolezza.

Il successo di QUEST SRL non nasce dal controllo, ma dalla libertà.

Ogni sede, ogni squadra, ogni collaboratore ha margini di autonomia, perché la fiducia è la forma più alta di responsabilità.

E se oggi l’azienda è riconosciuta come una delle realtà più solide e coerenti del suo settore, è perché il suo fondatore ha scelto la via più difficile: crescere senza smettere di imparare.

La leadership silenziosa di Luca Fontanelli è la prova che si può guidare un’impresa come si educa una generazione.

Con pazienza, con rigore, con fede nella crescita altrui.

In un mondo dove tutto urla per attenzione, lui continua a sussurrare direzione.

E forse è proprio per questo che chi lo segue non lo fa per obbligo, ma per convinzione.