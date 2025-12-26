“L’Agca pensiero” a 42 anni dallo storico incontro e dal perdono di Papa Wojtyla

Per il “socialdemocratico” Ali Agca il fondamentalismo è figlio dell’ignoranza e delle trame dell’occidente. “Non appartengo a nessuna religione, Dio non ha libri sacri e ci sarà la fine del mondo entro il 30.12.2099”. “Emanuela è viva e ho le prove dei retroscena dell’attentato al Papa”, ma i dettagli sono come al solito rinviati al futuro e nello sperare un video documentario Netflix, lanciando il monito:“Fermate Trump, Musk e la tecnoscienza in mano a uomini senza dio”.

Riportiamo ampi stralci di una lunga intervista con Ali Agca, a 42 anni dallo storico dell’incontro, a Roma nel carcere di Rebibbia, con Papa Wojtyla.

Purtroppo alle accuse al Vaticano, ai diversi proclami, e al reiterato ricorso alla parola “verità”, non seguono elementi su punti chiave come mandanti e sodali dell’attentato al Papa e le motivazioni dietro la ritrattazione della pista bulgara, dopo la sparizione di Emanuela Orlandi. Il resto sono opinioni e accuse personali in piena libertà, non supportate da elementi concreti, rinviando ancora in avanti, dopo oltre quattro decenni, le sconvolgenti verità di cui sarebbe a conoscenza l ‘uomo venuto dalla Turchia che attentò al papa il 13 maggio 1981. Dopo quasi 27 anni di carcerazione in Italia e in Turchia, nel 2010 ha avuto la liberazione definitiva.

Come sta sig. Ali Agca?

«Io sto abbastanza bene. Grazie Dio».

A 44 anni dall’attentato a Papa Wojtyla e 42 dalla scomparsa di Emanuela Orlandi non è ancora emerso un quadro preciso su cause e responsabili di due vicende chiave del secolo passato. Lei che è stato coinvolto in prima persona, nel mare di piste, ipotesi, cos’ha da aggiungere oggi?

«Parliamo chiaro: io sono l’unica persona al mondo che conosce quasi perfettamente i dati di fatto sul Mistero Miracolo di Fatima e sull’Attentato al Papa Giovanni Paolo II e LA PİSTA BULGARA e il Mistero Segreto del Caso Emanuela Orlandi. Comunque ormai abbiamo superato ogni fase giuridica. A questo punto esiste soltanto un mezzo per raccontare la verità storica al mondo: il mezzo cinematografico televisivo. Tuttavia viviamo in un mondo diabolico dove arte e mass media sono diventati gli strumenti della diffusione della menzogna e il lavaggio del cervello dell’Umanità. Perciò vengono realizzati film di menzogne primitive come MATRIX e AVATAR e THE DA VINCI CODE etc.., inoltre NETFLIX paga 200 milioni di dollari per un match di pugilato a due come Jake Paul e Anthony Joshua. Oppure producono un documentario primitivo lontano dalla Verità come “THE VATICAN GIRL».

Dopo decenni di indagini e tante pseudo rivelazioni, pensa si possa ancora arrivare a una verità, almeno storica, mentre permangono troppe bocche cucite e molti protagonisti sono scomparsi?

«Nessuno potrà mai arrivare alla Verità storica se alcuni governi non apriranno tutti i documenti riservati. Non basterebbe neppure la confessione di alcuni personaggi, tuttora viventi in Vaticano in America e in İtalia, poiché le vicende sono molto complesse. Questo lo dico per le vicende umane. Per il Mistero Miracolo Segreto di Fatima sapremo la verità assoluta probabilmente dopo il Giudizio Universale».

Mehmet Ali Ağca, lei ha sempre sostenuto che Emanuela Orlandi sia ancora viva, stia benissimo e, addirittura, sia una suora sotto la protezione vaticana. E’ un auspicio di tutti, ma lei su che basi formula questa sua reiterata asserzione?

«Io ho la certezza assoluta che il caso Emanuela Orlandi e Mirella Gregori è stato organizzato soltanto per ottenere la mia Liberazione mediante uno scambio. Basta ricordare che in quell’estate il Presidente Pertini fu minacciato di morte dai cosiddetti “LUPI GRIGI.” Basta ricordare che nel mese di ottobre 1983 la famiglia di Mirella Gregori fu ricevuta ben tre volte dal Presidente Pertini al Quirinale. Basta ricordare che Rai 3, in un programma televisivo negli anni 1990, disse le parole seguenti: “I LUPI GRIGI avevano una talpa dentro il QUIRINALE.” Un dato immenso. İnfatti i cosiddetti “LUPI GRIGI” avevano una talpa dentro il QUIRINALE. Inoltre da ricordare la richiesta dell’avvocato Laura Sgrò (legale di Pietro Orlandi n.d.r.): “Vogliamo vedere le agende del Presidente Carlo Azeglio Ciampi per capire se esiste qualche connessione tra il caso Emanuela Orlandi e la concessione della Grazia a Ali Agca nel 13 giugno 2000».

Secondo lei i rapimenti di Emanuela e di Mirella Gregori sono collegati?

«Certamente. Il caso Emanuela Orlandi e Mirella Gregori fu organizzato dal medesimo centro del potere internazionale. Due anni fa, in un discorso parlamentare, ex magistrato e parlamentare della LEGA Simona Matone disse: “Ci sono dati di fatto inquietanti che alcune lettere dei rapitori di Emanuela Orlandi e Mirella Gregori erano scritte dalla stessa mano”. Dunque devo ribadire che il medesimo centro del Potere internazionale ha organizzato e gestito il rapimento di Emanuela Orlandi e Mirella Gregori quasi alla perfezione. Perciò da 43 anni non esiste nessun indagato, nessuna scoperta».

I cattivi sostengono che, dopo tanti annunci di rivelazioni sconvolgenti, pare che oggi lei non abbia più molto da rivelare. Anche se resta una figura centrale di quegli anni.

«Infatti ormai non esiste nulla da rivelare. Ormai questo soltanto è il tempo di Liberare Emanuela Orlandi. Soltanto il Governo Vaticano può Liberare Emanuela Orlandi dopo un intervento pubblico perentorio del Papa Leone. Altrimenti anche il Papa Leone sarà accusato di essere il complice del crimine come gli ultimi tre Papi defunti accusati della complicità e omertà nel caso Emanuela Orlandi e Mirella Gregory. Ancora peggio, una parte del mondo continuerà a credere alla calunnia orribile che il Papa Giovanni Paolo II ne fosse coinvolto».

Il fotografo Marco Fassoni Accetti, reo confesso di aver preso parte ai sequestri Orlandi-Gregori, non ha mai fatto cenno, come lei, ai suoi sodali. Anche se mi consenta, i riferimenti di Accetti, per quanto non ascoltato, hanno apportato alcuni riscontri e dettagli concreti.

«Marco Accetti non c’entra nulla assolutamente nulla con il rapimento di Emanuela Orlandi e Mirella Gregori. İo non so chi utilizzi Marco Accetti per confondere e mistificare ulteriormente la situazione. Probabilmente Marco Accetti soffre di qualche malattia mentale, mitomania e qualche parte della stampa italiana strumentalizza le sue menzogne».

Lei, ritenuto un uomo accusato di aver agito per gli interessi di Mosca, nel fermare l’opera di Wojtyla, ha poi sostenuto che dietro vi fosse in realtà la Cia che l’avrebbe addirittura usata come uno strumento per far cadere l’impero sovietico.

«Non voglio entrare nuovamente nelle polemiche se l’Attentato al Papa Giovanni Paolo II fu ordinato dal Cremlino KGB oppure dalla CIA come operazione False Flag o qualcos’altro. Non dico nulla. Ma ribadisco che ho tutte le prove documentali per dimostrare il retroscena dell’Attentato al Papa Giovanni Paolo II se Hollywood oppure NETFLIX oppure APPLE TV vogliono dimostrare la Verità storica al mondo dal Mistero Segreto della Madonna di Fatima all’attentato al Papa Polacco; dalla PİSTA BULGARA al Rapimento di Emanuela Orlandi e Mirella Gregory e la conoscenza del Vaticano sulla Fine del Mondo. Veramente assurdo oltraggioso da parte del NETFLIX pagare 200 milioni di dollari a due come Jake Paul e Anthony Joshua, per un match di pugilato di 15 minuti e non voler realizzare un film su questi eventi dell’Impero Vaticano in cui ci sono anche poteri invisibili sovrumani riconosciuti pure dal Governo Vaticano».

Di cosa lei ha timore?

«Ogni essere umano avrà pure qualche timore. Ma non esiste nessun timore che possa impedirmi di parlare la Verità storica. Tuttavia ogni Verità deve essere rivelata al Tempo Giusto nella Sede Giusta».

Perché la verità non riesce ad emergere. Neanche quella sull’ attentato al Papa?

«La Verità Storica non riesce ad emergere per diversi motivi: viviamo in un mondo diabolico della Menzogna e Vanità, dove nessuno sente la mancanza della Verità. İnoltre i poteri internazionali non vogliono l’affermarsi della Verità incompatibile con il loro interessi e ideologie».

Nemmeno quella storica che la Commissione d’Inchiesta bicamerale cerca di ricostruire, incontrando continue sorprese e silenzi?

«La Commissione d’inchiesta bicamerale non potrà ricostruire nulla proprio nulla poiché i poteri forti internazionali non vorranno l’emergere della Verità Storica. Quella Commissione fu costituita a causa mia. Perciò io devo fare un appello per proteggere dignità e onore del Parlamento italiano e dei 40 parlamentari della Commissione parlamentare Emanuela Orlandi perché non finiscano nell’Abisso della Calunnia e Menzogna sistematica. Visto che qualcuno ha calunniato Mario Meneguzzi. Accusare un innocente uomo morto con le accuse più infami del mondo è un atto mostruoso. Mario Meneguzzi è un uomo assolutamente innocente nel caso Emanuela Orlandi. Anche la Banda della Magliana e Enrico De Pedis sono assolutamente innocenti nel caso Emanuela Orlandi. Dunque le menzogne primitive della Sabrina Minardi non valgono nulla. Anche Banca Vaticana, IOR e finanziamenti al Solidarnosc, connessi al caso Emanuela Orlandi, sono calunnie e menzogne totali, come la pista della tratta bianca, prostituzione minorile e film a luci rosse. Da ricordare che il 20 dicembre 1982 io Ali Agca ero entrato dentro il Parlamento italiano con forza facendo santificare le mie accuse sulla PİSTA BULGARA dal Parlamento italiano e dal Governo İtaliano. Adesso nuovamente io Ali Agca sto utilizzando miracolosamente il Parlamento italiano per il caso Emanuela Orlandi di cui io sono il principale responsabile».

Resta un momento toccante: quello del suo incontro e il perdono ricevuto da Papa Wojtyla nel carcere di Rebibbia a Roma il 27 dicembre 1983

«Certo io ricordo perfettamente il mio incontro storico con il Papa Polacco che fu un incontro deciso da Dio come ha confermato anche il Papa stesso. Anche il perdono del Papa fu un Miracolo: Visto che io Ali Agca non avrei mai perdonato nessuno dopo aver sofferto tanto».

Come si definisce dal punto di vista religioso e dove guarda la sua spiritualità di taglio interconfessionale?

«Io Ali Agca non appartengo a nessuna religione grazie a Dio. Peraltro non esiste nessuna religione a cui appartenere. Ho la certezza assoluta che Dio Eterno Onnipotente non ha nessuna religione e Dio non ha nessun libro sacro in tutta la storia mondiale. I cosiddetti LİBRİ SACRİ sono pieni di errori e contraddizioni. Tutte tre le religioni Ebraismo, Cristianesimo e Islam sono state fondate da alcuni angeli. Eppure tutte tre le religioni sono fallite tragicamente sia nel senso spirituale sia nel senso umano. Peraltro questo pianeta dentro un piccolo sistema solare non ha nessuna importanza per Dio. Quel Dio Vero come unico Creatore Governatore detentore dell’Universo intero composto da miliardi di galassie in uno spazio esteso per decine di miliardi anni luce distante. Dunque nella Mente e Pensiero di Dio Vero la Stella SİRİUS è più importante dell’insieme di mille miliardi di esseri umani tranne Gesù Cristo che non è un essere umano ma la Creatura Suprema».

Cosa pensa del fondamentalismo islamico e delle esasperazioni nazionalistiche?

«L’integralismo islamico come eventi locali indigeni sono dei prodotti dell’ignoranza e miseria strumentalizzata spesso dalla politica criminale. İntegralismo islamico nella forma di organizzazioni purtroppo sono state prodotte dai Servizi Segreti di alcuni paesi Occidentali. Sappiamo bene chi ha prodotto organizzazioni criminali come El Qaeda e ISIS. Insomma la follia di ogni integralismo religioso va marginalizzato con la lotta a povertà e ignoranza. İnoltre da ricordare che oggi in Ucraina cristiani uccidono cristiani dove ci sono milioni di morti cristiani. Oggi in Sudan musulmani uccidono musulmani dove ci sono milioni di morti musulmani. Altro che guerra religiosa. La follia umana che utilizza ogni maschera etnico religioso ideologico per annientare il prossimo per mille motivi da millenni».

La Turchia un tempo aspirava ad entrare a pieno titolo nell’Unione europea

«Io credo che occorra smantellare Unione Europea come la Dittatura Oligarchica Burocratica di Bruxelles. Seppure si possano conservare confini aperti, libera circolazione etc. Tutti i movimenti sovranisti devono unirsi e combattere per una Europa più democratica composta dagli Stati Sovrani. Brexit deve essere seguito da Frexit, İtalexit etc».

Lei nel tempo è rimasto molto vicino ai papi che si sono succeduti (tranne forse Papa Ratzinger). Però il suo recente tentativo di salutare Papa Leone XIV, a Iznik in Turchia per commemorare il congresso di Nicea, è fallito per dei cittadini che l’hanno allontanato. Perché?

«Il 27 novembre 2025 io sono stato a İznik per proclamare la Verità Universale Divina. Comunque un gesto simbolico lo ho fatto. Ho proclamato il fallimento tragico di tutte le religioni della Storia Mondiale».

Ritiene ancora che tutto quello che è successo sia dovuto a un piano divino. Non le sembra che questi piani siano un po’ come le argomentazioni di certi complottisti?

«I complottisti hanno problemi psicologici. İo sono un uomo razionale e equilibrato molto più del Presidente Donald Trump e Elon Musk e Bill Gates e similari. Ho la certezza assoluta che tutto quello che era successo era deciso mille anni fa e fu annunciato 64 anni fa a Fatima nel 13 Maggio 1917 alle ore 17 ed era compiuto il 13 maggio 1981 alle ore 17. Perciò il Papa Polacco si era inginocchiato davanti la Madonna di Fatima il 13 Maggio 1982 alle ore 17 per proclamare il compimento del piano sovrumano dicendo pubblicamente: “Non ci sono coincidenze nel Piano Divino”. Tuttavia il povero Papa Polacco era morto senza capire tutto il senso del Mistero Miracolo di Fatima. Peraltro nel settembre 1981, quando ho sentito per la prima volta il Miracolo di Fatima, io ho detto “Una menzogna e truffa del Vaticano”. Eppure, davanti altri miracoli e prove documentali, ho dovuto ricredere che il Vaticano diceva la Verità, peraltro senza capire perfettamente il Mistero Miracolo di Fatima».

Non ha più fatto cenno a un must come la fine del mondo imminente?

«Io ho proclamato la fine del mondo sull’Ordine di Dio davanti a 600 giornalisti del mondo intero durante il Processo del Secolo. Ho la certezza assoluta che prima del 30 dicembre 2099 ogni essere umano morirà nel sistema solare. Morirete se anche potete raggiungere un punto distante milioni di anni luce dal sistema solare. Dopo questo ci sarà la Risurrezione e destinazione İnferno per il Genere Umano. İnoltre ho delle prove documentali che il Governo Vaticano riconosce la Verità spirituale che la Fine del mondo sia molto vicina».

Lei si ritiene democratico o indifferente alle logiche politiche, mentre si assiste al ritorno della destra nazionalista?

«Io posso chiamarmi socialdemocratico e apprezzo paesi come Norvegia, Svezia, Finlandia attuali come male minore da migliorare. Ma il peggio terribile è la Civiltà Orientale: Asia e Africa purtroppo. Non esiste nessuna vera spiritualità e moralità in maggior parte dei paesi asiatici e africani. La crescita della destra nazionalista è forse paragonabile all’ascesa del nazi fascismo, di cui ricordiamo la fine tragica. La crescita della barbarie politica dipende relativamente anche dalla resa della democrazia al complesso militare industriale, a un pugno di élite e tecnocrati, e, ultimamente la resa americana al Presidente Donald Trump, uno psicopatico satanista probabilmente ricattato da qualche servizio segreto. Poco tempo fa l’ex Presidente russo Medvedev ha detto: “İl Presidente Trump deve sapere che quelle video cassette le abbiamo anche noi”. L’Europa deve fermare Donald Trump per il bene dell’Umanità intera. İnoltre da ricordare il grande contributo di Elon Musk alla crescita della destra fascista nel mondo. L’Europa democratica deve fermare Elon Musk e suoi compagni.

Il mondo della guerra fredda oggi è molto cambiato, con nuovi protagonisti e sfide tecnologiche in cui permane il peso del complottismo

«Il vero pericolo per l’umanità intera non proviene dai complottisti, che spesso sono casi psichiatrici, ma il terribile problema consiste nella scienza e tecnologia incontrollabile caduta in mano di tecnocrati burocrati, élite senza Dio, senza coscienza, senza principi morali. A questo punto il Vaticano ha un compito storico di arginare e limitare la barbarie umana crescente sotto la maschera del dominio scientifico tecnologico. Non fidarsi troppo del progresso materiale che sta rovinando ogni spiritualità e moralità. Basta colpire Washington, New York, Mosca, Londra, Parigi, İstanbul, Pechino con una ventina di missili nucleari per portare il mondo intero nell’Abisso della miseria. Da aggiungere che, sulle migliaia di missili nucleari, non hanno controllo assoluto Casa Bianca e Pentagono, Kremlin e Armata Rossa. Entità invisibili che circondano il sistema solare possono utilizzare migliaia di missili nucleari quando vogliono».

Chi è Ali Agca oggi?

«Io sono Ali Agca ancora più cresciuto e progredito spiritualmente. Io so perfettamente da dove vengo e dove vado. Io so di essere nulla assoluta senza Dio. Ho la fede infinita in un Dio Eterno Onnipotente che mi porterà al Vertice del Regno Divino Universale dove sotto i piedi di Dio Eterno Onnipotente io Ali Agca sarò il Re Eterno degli angeli e di ogni paradiso e ogni inferno. Non è allucinazione ma una verità assoluta. İnoltre devo rivelare una verità terrificante per i credenti: nessun profeta sarà mai ospitato nel Regno di Dio. Occorre precisare con la certezza assoluta che Gesu Cristo non è un profeta.

A 67 anni si ritiene soddisfatto del suo travagliato percorso di vita, dell’aver espresso la sua identità, aldilà dei titoli sui giornali?

“Io sono felice della mia posizione Universale. Mi sento la creatura più fortunata creata da Dio Eterno Onnipotente”.

Lei da un lato afferma che il Vaticano sia portatore di pace e fattori positivi, ma lo ritiene anche custode e responsabile del segreto di Emanuela e di altro, citando un l’Opus dei che, a suo dire, saprebbe tutto.

«Certo io ribadisco che il Vaticano è il portatore di molti valori positivi: basta vedere l’Enciclica “Tutti Fratelli”, scritto da Papa Francesco, che ha superato ogni fanatismo religioso primitivo. Tuttavia il Mistero Segreto Emanuela Orlandi supera ogni logica umana. Probabilmente un Mistero sovrumano inconfessabile. Ma il Vaticano deve rifugiarsi in Dio e confessare il Segreto e Liberare Emanuela Orlandi anche per liberare il Vaticano dalla Prigionia di quel terribile Mistero sovrumano. Occorre ricordare che il 3 Luglio 1983 Papa Giovanni Paolo II disse pubblicamente: “Ho fiducia nell’umanità di coloro che hanno in mano Emanuela Orlandi.” Infatti il Papa conosceva perfettamente i rapitori di Emanuela Orlandi ma non poteva denunciare Loro»

Evito il gossip ma trovo surreale che alla domanda “perché ha sparato al papa?” la risposta arrivi attraverso Lele Mora.

«Mi pare che Lele Mora abbia detto che Emanuela Orlandi è viva e il Vaticano sa. Da ricordare che Lele Mora ebbe buoni contatti con qualche cardinale negli anni passati. Perciò probabile che abbia sentito qualcosa in Vaticano sul caso Emanuela Orlandi».

In conclusione Agca alla domanda: “Lei ha difeso papa Wojtyla dalle accuse infamanti di Nerone, (Banda della Magliana), ma su che basi se poi accusa il Vaticano di essere custode di verità inconfessabili?” dopo aver fermamente rigettato ogni attacco al papa polacco, definito uomo onesto, Agca ricorda il Giubileo Anno Santo 2025: «E’ il Giubileo della speranza, ma in Vaticano c’è una donna disperata di 96 anni: una donna chiamata Maria, madre di Emanuela Orlandi, che abita dentro il Vaticano a pochi metri dal palazzo del Papa. Una donna disperata che vuole abbracciare sua figlia Emanuela. Se il Vaticano non libera Emanuela Orlandi allora il Vaticano sarà ricordato eternamente come il Giuda Traditore davanti Dio Eterno Onnipotente che conosce perfettamente tutta la verità sul caso Emanuela Orlandi. Anche il Parlamento italiano e la Giustizia italiana saranno ricordati come İl Ponzio Pilato, diventando il complice dell’Omertà del Vaticano».

27 Dicembre 2025. İstanbul. Ali Agca.