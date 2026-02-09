2.8 C
Torino
martedì, 10 Febbraio 2026
Kid Yugi, il rapper dei record a Torino: coda chilometrica dei fan

Kid Yugi manda in tilt il centro di Torino.Il rapper era ospite alla libreria Feltrinelli in piazza Cln, dove in massa si sono radunati i fan nel pomeriggio formando una lunga coda che si è estesa anche sotto i portici e fino in piazza San Carlo. 

Un altro successo per il rapper che con il suo nuovo disco “Anche gli eroi muoiono” ha debuttato in vetta alla classifica Fimi/Niq, ed è stato certificato Platino a soli 7 giorni dall’uscita, infrangendo il record di album con più copie vendute nella prima settimana di sempre nell’epoca dello streaming (da oltre 12 anni a questa parte) con oltre 67.000 copie. Su YouTube, nel frattempo, è uscita la seconda parte del documentario “Genesi e ascesa di un Anti-Idolo”. Nel documentario, una serie di interviste da parte dello staff, amici e collaboratori dell’artista è intervallata da immagini della realtà quotidiana di Kid Yugi.

