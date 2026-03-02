I segreti per sfondare nell’e-commerce nel 2026

Decidere, nel 2026, di essere presenti online con un e-commerce è un passo che va ponderato con attenzione.

Dopo il boom del 2020, in tanti hanno guardato alla vendita online come a un vero e proprio Bengodi.

Premettendo il fatto che l’entusiasmo senza riflessione è un atteggiamento sbagliato quando si parla di business, è bene ricordare che, in quel periodo, l’e-commerce attraversava una fase molto diversa.

Oggi come oggi si parla di consolidamento: le persone sono più competenti dal punto di vista tecnico, sanno come informarsi e, ultimo ma non meno importante aspetto da considerare, è intervenuta l’intelligenza artificiale a cambiare le carte in tavola.

Ecco perché, per essere veri protagonisti e non soggetti che subiscono il cambiamento e che buttano soldi, è necessario considerare alcune regole.

Cosa aspetti a scoprirle?

Focus specifico sulla USP

Mai come in questo periodo, online è possibile vendere qualsiasi cosa. Per rendersene conto, basta ricordare la proliferazione di aziende che propongono percorsi per avviare e-commerce done for you, portali dove, nella maggior parte dei casi, si vendono a prezzo gonfiato prodotti importati dalla Cina.

Alla luce di ciò, è necessario distinguersi con una USP, acronimo per Unique Selling Proposition, molto chiara: in poche parole, è fondamentale non puntare su aspetti come il prezzo e basta, ma far capire come mai un utente dovrebbe scegliere proprio quell’e-commerce.

Ecco gli step da considerare per arrivare a formularla:

Chiarire bene la nicchia a cui ci si vuole rivolgere;

inquadrare da dove arriva il valore della propria proposta (dal prodotto, dall’esperienza o da tutto quello che riguarda il servizio);

per quali ragioni un cliente dovrebbe tornare ad acquistare.

Se non si riesce, con queste domande, a raggiungere una conclusione, si può ricorrere all’analisi SWOT, uno strumento che inquadra opportunità, minacce, punti di forza e di debolezza del marchio.

L’importanza del packaging

Un aspetto su cui è basilare puntare quando si punta a sfondare nell’e-commerce nel 2026 riguarda l’attenzione al packaging.

In un periodo in cui AI, realtà aumentata e digital twins sono parte integrante della nostra quotidianità, il packaging è una porta verso esperienze che iniziano con un semplice click e che sono capaci di coinvolgere in maniera ancora più incisiva l’utente.

Anche in questo caso, non si può procedere in maniera casuale. Diventa quindi necessario trovare dei fornitori di stampanti di etichette qr code di qualità , che non si stacchino durante i vari step della filiera logistica.

L’etichetta con il qr code è perfetta anche per chiudere il pacco e per riuscire, in questo modo, a decorare la confezione come si desidera, senza includere dettagli che richiamano la tecnologia, o a lasciarla sobria, invitando, se il marchio ha un mood particolarmente attento alla sostenibilità, il cliente a riciclarla per altri utilizzi pratici.

Nodale, inoltre, è rivolgersi a esperti in grado di studiare un piano che si basi sugli strumenti giusti per rendere l’esperienza coinvolgente e coerente con l’identità di brand.

I testi che piacciono all’AI

Un e-commerce di successo è caratterizzato da testi d’impatto, capaci di raccontare i prodotti toccando le corde giuste del target.

Pensare che, con l’avvento dell’AI, sia diventato possibile scriverli in cinque minuti è illusorio.

A differenza del passato, quando contava solo finire fra i primi risultati di Google, oggi è fondamentale essere citati, aspetto che contribuisce notevolmente anche alla brand awareness.

Per questo è bene essere consapevoli di quello che piace all’AI. Tra i fattori in grado di fare maggiore differenza rientrano la concisione, il fatto di dimostrare chiaramente la propria esperienza in un determinato campo e l’inclusione di dettagli di storytelling (per questo non è pensabile non metterci del proprio, in quanto l’AI non è a contatto quotidiano con i problemi e i desideri del target).

Un altro dettaglio molto amato dall’AI sono le FAQ.

La sezione ad esse dedicata va ben oltre il semplice elenco di domande: si tratta di una dichiarazione di trasparenza e di uno strumento che prende per mano l’utente, guidandolo con lucidità nella scelta senza linguaggio burocratico o espressioni eccessivamente promozionali.