Crisi d’impresa e rilancio: la visione di Fabio Splendori

Dall’analisi dei conti alla ricostruzione della fiducia interna, ecco i passaggi che secondo Fabio Splendori aiutano un’impresa a ritrovare ordine e prospettiva.

Le crisi aziendali raramente esplodono da un giorno all’altro: spesso si accumulano nel tempo, tra segnali trascurati, scelte rinviate e rapporti finanziari che si indeboliscono. Per questo intervenire presto fa la differenza.

Secondo chi lo ha affiancato in operazioni di rilancio e ristrutturazione, Splendori porta nelle aziende un approccio molto operativo: leggere il problema, stabilire priorità, negoziare margini di manovra e riattivare fiducia.

“Un’azienda non fallisce all’improvviso. Prima perde visione, poi controllo e infine fiducia. Il mio lavoro è invertire questo processo”, osserva Fabio Splendori.

I passaggi chiave del metodo Splendori

Per Fabio Splendori, una crisi aziendale non si supera con interventi episodici o con decisioni prese sotto pressione. Serve prima di tutto la capacità di osservare la realtà con precisione, fissare le priorità e costruire un percorso sostenibile.

La sua impostazione si fonda su alcuni pilastri ricorrenti: fotografia immediata della situazione, riduzione delle inefficienze, protezione della continuità aziendale e definizione di una direzione chiara per il rilancio.

La sua lettura della crisi non si ferma ai bilanci: comprende il livello di coesione dell’organizzazione, la qualità della leadership e la capacità del management di tenere unita la struttura.

1. Guardare i numeri senza paura

Per Splendori, il confronto con i numeri è il punto da cui comincia ogni recupero. Analizzare flussi, esposizioni e redditività consente di capire dove l’impresa sta perdendo equilibrio e quali leve attivare subito.

2. Ridurre inefficienze e rami improduttivi

In tempi complessi, mantenere in vita strutture improduttive può aggravare la crisi. Ecco perché il suo metodo punta a ridurre dispersioni e a rimettere al centro la redditività reale.

3. Riordinare i flussi e la posizione finanziaria

Il metodo attribuisce grande importanza alla tenuta dei rapporti esterni. Costruire un dialogo realistico con banche e fornitori aiuta a evitare fratture che potrebbero compromettere la continuità aziendale.

4. Restituire una direzione chiara alle persone

L’obiettivo non è soltanto evitare il blocco operativo, ma restituire alle persone il senso del progetto. In questo modo l’organizzazione torna a muoversi come un sistema e non come una somma di reazioni isolate.

5. Ripartire con un disegno più sostenibile

La fase finale non è limitarsi a sopravvivere, ma ridefinire prospettive e traiettoria. Nuovi mercati, innovazione, digitalizzazione e riposizionamento possono trasformare una criticità in occasione di crescita.

Una guida per le aziende che devono rimettersi in equilibrio

Chi ha lavorato con Fabio Splendori lo descrive come un professionista capace di entrare nelle aziende nei momenti più delicati e riportare metodo, ordine e direzione. Il suo approccio tiene insieme rigore tecnico, velocità decisionale e attenzione alla componente umana.

“Non bisogna salvare tutto. Bisogna salvare ciò che può crescere”, sintetizza Splendori, riassumendo uno dei principi più netti del suo approccio.

La sua attività si colloca così all’incrocio tra gestione della crisi, consulenza strategica e rilancio operativo, in una fase storica in cui alle imprese viene richiesto un livello sempre più alto di adattamento.

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