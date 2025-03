Collisioni annuncia la seconda giornata Giovani: il 13 luglio Sfera Ebbasta e Kid Yugi

Arriva a Collisioni il ‘Double Bill’ che migliaia di giovani stavano aspettando, con il ritorno del Re della Trap, campione di ascolti su Spotify Sfera Ebbasta, in un doppio concerto in programma domenica 13 luglio 2025 in piazza Medford ad Alba che vedrà protagonista anche l’attesissimo Kid Yugi, vera sorpresa del rap italiano con oltre 200 milioni di streaming, 4 dischi d’oro e un disco di platino.

Ad aprire la giornata di concerti ci sarà anche Nabi, il giovanissimo e brillante rapper italo-francese che sta conquistando il cuore delle nuove generazioni.

Una seconda maratona di concerti dedicata ai giovani e ai giovanissimi, che trasformerà nuovamente Alba nel cuore pulsante della musica contemporanea, crocevia di culture, contraddizioni sociali, sguardi inediti sul futuro e ritmi nuovi.

“Prosegue con grandi nomi la costruzione delle due giornate dedicate ai giovani che ci vede partner fin dalla prima edizione e che vedrà arrivare ad Alba migliaia e migliaia di ragazzi e ragazze da tutta Italia” – sottolinea Tino Cornaglia, Presidente di Banca d’Alba – “La nostra volontà è quella di continuare a coinvolgere i nostri giovani Soci anche il prossimo anno”.

Un solo ticket consentirà di assistere a tutti gli show previsti nella giornata di domenica 13 luglio ad Alba. Biglietti disponibili on line da domani, giovedì 27 marzo ore 14, su Ticketone, e sugli altri circuiti autorizzati. Biglietto Regular con posto unico in piedi al costo di 39.80 €. Golden Pit 63.25 €.