Collisioni 2025, arrivano anche Bresh e Rkomi

Sarà Bresh l’headliner della giornata di venerdì 11 luglio a Collisioni, per la sua unica data estiva nel nord Italia, dopo aver annunciato il tour nei palasport (data zero il 25 ottobre a JESOLO) che lo vedrà per la prima volta protagonista dal vivo sui palchi estivi in giro per l’Italia con il “MAREA TOUR” portando da Nord a Sud la sua musica e la sua energia.

A salire sul palco della giornata del venerdì di Collisioni, con 5 ore di musica live non stop, anche Rkomi autore di “Aeroplanini di Carta” e “La Coda del Diavolo”, per la sua unica data in Piemonte del Decrescendo Tour, che porterà nelle piazze italiane il sound inconfondibile del cantante cresciuto nella periferia di Milano, di cui a breve si attende il nuovo album.

La lunga maratona musicale del festival presenterà un altro artista fra i più interessanti della nuova scena urban: Digital Astro, pseudonimo di Rida Amaouch, nato ad Acireale nel 2000 da genitori marocchini, che ha conquistato il grande pubblico con la sua “Peter Parker”.

La line-up di venerdì 11 luglio non termina qui e vedrà protagonista anche 22Simba, il rapper classe 2002 che si è fatto conoscere nel gennaio del 2021 con il suo primo EP “Falene”, seguito tre anni dopo dall’album “Isolamento Di Gruppo”.

Un solo ticket per cinque concerti, valido per tutti gli show previsti nella giornata di venerdì 11 luglio. Biglietti disponibili on line da ora su Ticketone, e sugli altri circuiti autorizzati. Biglietto Regular con posto unico in piedi al costo di 39.80 €. Golden Pit 57.50.