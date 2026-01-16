Caso Orlandi: il reo confesso Marco Accetti convocato in Commissione d’Inchiesta

Sono numerose le persone audite dai 40 parlamentari della Commissione d’inchiesta bicamerale sui casi Orlandi Gregori, attiva dal marzo 2024. Tra sorprese, polemiche e secretazioni, anche dopo quasi 43 anni dai fatti, oggi finalmente è stata fissata, per il 29 gennaio, l’audizione per il supertestimone, reo confesso, Marco Fassoni Accetti. Un audizione quanto mai attesa da cui potrebbero emergere importanti sviluppi per dipanare un’intricatissima matassa di dubbi, piste e interrogativi, o che potrebbe deludere senza dir nulla di nuovo su motivazioni e sodali.

Si tratta di un personaggio istrionico, di grande intelligenza, legato a doppio filo a diversi momenti chiave della sparizione di due quindicenni nel 1983. Reati di cui, l’ex fotografo oggi 70enne, si autoaccusò nel 2013, facendo ritrovare il flauto di Emanuela, avvolto in un giornale dell’epoca, con un’intervista al messo pontificio Ercole Orlandi, padre della ragazza con la fascetta. Un flauto oggetto di nuove polemiche per la sua distruzione dagli archivi della Procura e per le dichiarazioni,in audizione, del maestro di musica della Orlandi in cui ha negato, dopo 40 anni, che si tratti dello strumento utilizzato a lezione.

Su Accetti pesa anche il possibile coinvolgimento in altre morti di giovani donne, in vario modo collegabili alla vicenda Orlandi. E‘ il caso della diciassettenne, attivista di sinistra, Katy Skerl, strangolata a Grottaferrata nel 1984, sul quale l’ex fotografo aveva più volte affermato che la bara della giovane al Verano fosse stata trafugata. Fatto poi effettivamente riscontrato nel 2022.

E’ lui l’amerikano protagonista della prima telefonata alla linea 158, aperta specificatamente in Vaticano sulla sparizione della concittadina Emanuela. Quel primo contatto in cui si ipotizzò anche uno scambio tra Emanuela e l’attentatore turco del papa Ali Agca. Anche altre telefonate chiave a casa della famiglia Orlandi, chiamerebbero in causa Accetti. Insomma una figura che nei casi Orlandi Gregori avrebbe avuto un ruolo operativo significativo , avallato da molti dettagli (cabine telefoniche utilizzate, persone attenzionate, capi di abbigliamento) per conto di una delle fazioni in lotta nel Vaticano. Sicuramente sono molti, troppi i dettagli e i particolari a sua conoscenza, legati ai sequestri, anche se abilmente mixati come in una grande sciarada, con un approccio quasi di sfida verso i suoi interlocutori.

Chi è Accetti? Un abile operatore per conto di sodali di cui non ha mai rivelato l’identità, un attenzionatore capace di condizionare giovani donne utili per le attuare le trame e ricatti legati ai sequestri, un depistatore, un depositario di grandi segreti inconfessabili o un raffinato mistificatore. C’è anche chi , come il procuratore capo Giancarlo Capaldo, lo vide anche come possibile serial killer. Sicuramente si tratta di una persona che conosce molte cose. Un personaggio che pare quanto mai abile nel mixare,con raffinata arguzia, verità e libere interpretazioni, spesso quasi sfidando i suoi interlocutori.

A molti, come al giornalista scrittore Fabrizio Peronaci, protagonista del gruppo fb Giornalismo Investigativo, sembrava quasi impossibile e al limite dell’ambiguità che questo personaggio non fosse stato ancora audito. Il giornalista, nel libro “Il Ganglio” ha ripercorso tutta la vicenda Orlandi-Gregori avendo come fil rouge di riferimentob il primo memoriale prodotto da Marco Accetti, con i suoi “attenzionamenti” e l’ usuale ricorso a giovani ragazze come strumento per le sue operazioni. Questo nell’ambito di una complessa trama politica internazionale, tra servizi, fondi neri, depistaggi che avevano al centro la lotta tra due fazioni vaticane (quella conservatrice legata all’Opus e quella progressista del cardinale Casaroli fautrice dell’ostpolitik.

E’ la cosiddetta pista internazionale che ebbe molto credito , anche da parte del vaticano di Wojtyla, nella prima fase. Una pista che oggi torna in auge, non più come assoluta e alternativa alle diverse ipotese emerse , ma in un contesto che vede correlate e interrelate diversi filoni motivazionali.

L’appello di Peronaci, che ha manifestato critiche alla Commissione per il ricorso alle secretazioni (dopo quattro decenni..) e per il mancato giuramento dei test da audire, è quello che l’audizione Accetti avvenga nel modo più trasparente.

E’ un’audizione da cui ci si aspetta molto, dopo troppe delusioni che hanno anche messo in discussione la capacità della Commissioni di poter arrivare almeno ad una verità storica, nonostante l’importante mole di lavoro svolto coinvolgendo personaggi e testimoni che, stranamente, erano stati

Ignorati o dimenticati in diverse indagini, prima dell’archiviazione del caso nel 2016.