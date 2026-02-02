Askatasuna, Lo Russo: “L’immobile di corso Regina tornerà alla città. Ma nessun dialogo con i violenti” 

Dopo un fine settimana in cui Torino è stata al centro delle cronache nazionali per il corteo contro lo sgombero di Askatasuna che ha portato 50mila persone in piazza, ma che è anche sfociato in scontri tra manifestanti e polizia il sindaco Stefano Lo Russo ha dato comunicazioni al Consiglio comunale.

Il primo cittadino ha dunque precisato che l’immobile di corso Regina Margherita 47, da quasi trent’anni sede del centro sociale, “tornerà nella piena disponibilità della Città”. “Non verrà lasciato vuoto né abbandonato perché l’abbandono è sempre terreno fertile per nuove tensioni e nuove fragilità” – ha confermato aggiungendo che “la linea che questa amministrazione ha sempre tenuto è governare gli spazi pubblici, non abbandonarli, e riportarli dentro un perimetro di regole, responsabilità e interesse generale”.

Negli obiettivi della giunta dunque vi è quello di rendere l’edificio uno spazio per il quartiere a disposizione per usi pubblici. Ma ad alcune condizioni. Intanto le tempistiche: “quando i tempi saranno maturi, quando il clima sarà meno conflittuale, quando saranno individuati i modi, le formule giuridiche adatte e le risorse” precisa Lo Russo. E poi i soggetti con cui avviare la nuova fase: “si dialogherà solo con chi è in grado di prendere una distanza netta, inequivocabile e credibile da ogni forma di violenza: non può esserci interlocuzione con chi non si dissocia, o non è in grado di dissociarsi, da ciò che nega le regole fondamentali della convivenza civile”.

Rispetto alla manifestazione di sabato scorso il sindaco ha precisato: “Era noto che sarebbero arrivati gruppi organizzati di violenti. Come cittadino, prima ancora che come sindaco, mi aspetto uno Stato che sappia intervenire e prevenire, soprattutto quando le informazioni ci sono e il rischio è conosciuto. É così che si tutela il diritto di manifestare pacificamente: separando chi dissente da chi delinque, prima che la violenza esploda e travolga tutti”.

Lo Russo ha inoltre incontrato la premier Giorgia Meloni, arrivata a Torino domenica mattina, per far visita ai poliziotti feriti negli scontri: “Un colloquio corretto, rispettoso, – ha dichiarato . nel quale ho riscontrato un livello di responsabilità e di misura che è apparso diverso e migliore rispetto a quello di alcuni suoi epigoni locali o di taluni ministri alla ricerca spasmodica di visibilità”.