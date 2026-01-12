2.9 C
Torino
lunedì, 12 Gennaio 2026
Appello dei partiti della Groenlandia:”Qui decidiamo noi”

Moreno D'Angelo

Laurea in Economia Internazionale e lunga esperienza avviata nel giornalismo economico. Giornalista dal 1991. Ha collaborato con L’Unità, Mondo Economico, Il Biellese, La Nuova Metropoli, La Nuova di Settimo e diversi periodici. Nel 2014 ha diretto La Nuova Notizia di Chivasso. Dal 2007 nella redazione di Nuova Società e dal 2017 collaboratore del mensile Start Hub Torino.

Sono solo 57.000 gli abitanti della Groenlandia e hanno idee alquanto chiare  sul futuro del loro paese:   “Qui decidiamo noi e gli Stati Uniti devono smettere di avere disprezzo per il nostro paese” e quanto espresso dai rappresentanti dei cinque partiti presenti nel locale  parlamento. La Groenlandia  paese appartenente alla Danimarca con statuto autonomo.

E’ la risposta dei nativi alle prese di posizione di Trump sulla questione e al suo “voglio la Groenlandia o con le buone o con le cattive” che corrisponde al “o vi compro o vi conquisto”, che non rappresenta certo una novità nella storia della politica estera USA. Questo condito dalle solite frasi umilianti e denigratorie riservate dal tycoon verso l’Europa. Le mire americane ribadiscono come l’isola artica sia fondamentale per la sicurezza nazionale e, più che guardare le ingenti risorse minerarie, non proprio facilmente accessibili in tempi brevi, riguardano le rotte di navi e sottomarini sulle  quali il cambiamento climatico potrebbe dar corso, in tempi tutt’altro che lontani, a nuovi accessi e nuove variabili geopolitiche ed economiche. Novità sulle quali lo spirito  ipernazionalistico di Trump intende  imporre i suoi diktat.

La frase di Trump verso gli abitanti della Groenlandia “faremo qualcosa che a loro piaccia o no” è quanto mai indicativa del decisionismo assolutistico trumpiano.

 “Non ci sentiamo né danesi né americani” hanno concluso i rappresentanti politici della Groenlandia nel loro comunicato congiunto.

Intanto sul web abbondano le immagini ironiche con eserciti di pinguini e orsi polari pronti a contrastare l’aggressione americana.

