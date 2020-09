Alla Denso di Poirino i manager si tassano lo stipendio per aiutare gli operai in cassa

Alla Denso di Poirino, multinazionale del settore automotive che occupa 1.400 lavoratori in provincia di Torino, manager si sono tassati lo stipendio e i bonus per dare un contributo agli operai in cassa integrazione a causa del Covid-19.

I manager destineranno una quota tra il 15 e il 20 per cento delle retribuzioni dei prossimi tre mesi, da maggio, a un fondo a favore degli operai in cassa integrazione per un periodo superiore a 10 giorni.

La previsione è di raccogliere circa 1 milione di euro, mentre la quota per ogni lavoratore si attesterà di 200 euro al mese per l’intero periodo di cassa integrazione a zero ore.

“E’ un segno di solidarietà molto importante in un momento difficile, auspichiamo che altre aziende seguano questo esempio”, commentano Fim, Fiom e Uilm.