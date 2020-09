VatiVision, il Netflix del Vaticano

Lo hanno ribattezzato il Netflix del Vaticano, per la somiglianza, a quanto pare, con la famosissima piattaforma per serie tv e film.

Nasce così il primo servizio streaming al mondo, on demand e multidevice, dedicato alla divulgazione di contenuti di carattere culturale, artistico e religioso ispirati al messaggio cristiano.

Si chiama VatiVision e sarà disponibile dall’8 giugno grazie alla collaborazione tra la società di produzione cinematografica Officina della comunicazione e Vetrya, il gruppo di Orvieto specializzato nello sviluppo di servizi e soluzioni digitali. Presentato stamani in anteprima, il servizio sarà accessibile in modalità multi-screen, attraverso browser, collegandosi a www.vativision.com oppure come app su smartphone, tablet, smart tv e set-top box, dove è già presente in tutti gli store digitali.

In catalogo film, serie tv e documentari, come ad esempio quelli dedicati a Lourdes, ai Grandi Papi o a Padre Pio. Il cuore tecnologico del servizio è la piattaforma di distribuzione video di Vetrya Eclexia, sviluppata interamente in Italia e recentemente riconosciuta dalla rivist a statunitense CIO Applications come una della 10 migliori piattaforme al mondo per soluzioni e servizi Media, Entertainment & Business Transformation. “Siamo molto orgogliosi di lanciare questo servizio perché è un prodotto tutto italiano, ma di respiro internazionale, che segnerà una pagina importante nella storia della comunicazione” ha commentato Luca Tomassini, presidente e amministratore delegato del Gruppo Vetrya e presidente di VatiVision. Tomassini ha ricordato che la nuova piattaforma volge “lo sguardo verso una platea potenziale composta da oltre un miliardo di fedeli cattolici nel mondo, con l’intento di offrire loro contenuti di indiscussa qualità e contribuire ad una profonda innovazione nelle modalità di veicolazione del messaggio cristiano”.

Gli stessi contenuti potranno essere acquistati o noleggiati attraverso le app disponibili sui principali store (Apple, Google, Samsung, Android Tv e TimVision). Previste anche produzioni originali VatiVision, mentre sulla piattaforma sarà possibile svolgere dirette live, come quella in programma lunedì alle 10, in occasione dell’evento inaugurale, raggiungibile all’indirizzo live.vativision.com.