Soluzioni pubblicitarie ad alta visibilità per il Natale

Come tutti gli anni si il Natale è ormai alle porte e troviamo pubblicità di brand e dei loro prodotti ovunque su diverse tipologie di soluzioni pubblicitarie: gli investimenti pubblicitari in questo periodo sono massicci e rappresentano gran parte del budget di marketing delle aziende in quanto a livello di fatturato il Natale pesa in molti settori anche il 30/40 % del fatturato totale annuo.

Per cercare di massimizzare gli investimenti pubblicitari i brand sono costantemente alla ricerca di soluzioni pubblicitarie che garantiscano loro elevati livelli di visibilità e costi a contatto in linea con gli obiettivi prefissati.

Uno degli strumenti pubblicitari che viene sempre più utilizzato negli ultimi anni sono le mongolfiere come quelle che vengono realizzate da gonfiabili-pubblicitari e che nel periodo natalizio sono colorate con i colori tipici del Natale, ovvero il bianco e il rosso. I livelli di visibilità che possono raggiungere le mongolfiere, soprattutto se collocate nel cielo, sono elevatissimi e permettono di raggiungere migliaia di persone anche distanti fra di loro.

Le mongolfiere, insieme ai palloni aerostatici che sono molto simili, vengono utilizzate sia durante eventi di varie tipologie che nei centri commerciali: gli elevati livelli di personalizzazione e customizzazione permettono alle aziende di avere elevati livelli di visibilità per i brand pubblicizzati e i prodotti.

Oltre alle mongolfiere un’altra tipologia di struttura che rende molto, soprattutto se collocata in zone dove c’è molto passaggio, sono i cartelloni formati da impianti illuminati che permettono di essere visibili per tutta la durata del giorno. Vengono collocati solitamente sulle strade e sono molto efficaci per sostenere la brand awareness: possono essere utilizzati da un solo brand oppure possono alternare pubblicità relative a brand differenti.

Molto utilizzati, soprattutto all’interno di negozi e centri commerciali, sono le figure tipiche del Natale che, se di adeguate dimensioni, possono essere personalizzate con loghi dei brand che li utilizzano: per figure tipiche si intendono babbo natale, la slitta con le renne, pupazzi di neve e altri similari. Collocarli in punti strategici di passaggio (soprattutto nei centri commerciali) può garantire livelli di visibilità molto elevati: inoltre essere legati ai personaggi tipici del Natale piace molto alle persone e quindi il brand ne beneficia in termini di immagine.

Anche totem pubblicitari e televisori come quelli presenti all’interno di centri commerciali, stazioni dei treni e della metro e in altri luoghi rappresentano un’ottima soluzione pubblicitaria che può garantire elevati livelli di visibilità se collocati in luoghi ad elevata pedonabilità: soprattutto negli ultimi anni queste tipologie di strumenti pubblicitari sono sempre più utilizzati in quanto piuttosto moderne dal punto di vista tecnologico e anche per il fatto che in certi luoghi (si pensi ad esempio una stazione del treno o della metro di una grande città) il numero di contatti giornalieri che si possono avere è veramente molto elevato.

Per questo vengono sempre più utilizzate soprattutto dai grandi brand multinazionali piuttosto che dalle imprese a livello locale per le quale erano inizialmente nate.