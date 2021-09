Il leader della Lega Matteo Salvini torna a Torino. Appuntamento elettorale per il segretario del Carroccio che già nei mesi scorsi era venuto per sostenere il candidato sindaco del centrodestra Paolo Damilano. Salvini sarà a Torino giovedì 9 settembre alle ore 21 in piazza Solferino.

Sempre in settimana è atteso anche il leader M5S Giuseppe Conte.