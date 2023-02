Portachiavi personalizzati: perché sceglierli per fare promozione?

Le strategie di marketing di ogni azienda dovrebbero prevedere sistemi diversi per migliorare la visibilità del proprio marchio. Ovviamente il digital marketing rappresenta la soluzione più gettonata, insieme alla classica promozione cartacea, dalla cartellonistica fino ad arrivare alle brochure e ai volantini. Impossibile poi non citare la radio e la televisione, due media che ancora oggi raggiungono un pubblico enorme. Esistono però anche altre opzioni, come nel caso dei gadget promozionali, e i portachiavi personalizzati rappresentano una delle idee più economiche ed efficaci.

Perché scegliere i portachiavi personalizzati?

Innanzitutto perché sono facilissimi da reperire. Basta infatti navigare sul web per trovare diverse aziende come Bsi Gadget che, fra gli altri gadget, consentono di ordinare anche i portachiavi personalizzati . In secondo luogo, come detto, sono particolarmente economici ma, nonostante ciò, sono anche molto utili, specialmente per le persone che tendono a distrarsi facilmente (basti pensare ai portachiavi con localizzatore). Vediamo un approfondimento sui vantaggi di questi gadget.

1. Hanno un prezzo contenuto

Per prima cosa, è bene sottolineare ancora una volta la loro convenienza economica. Il prezzo basso li rende adatti per qualsiasi azienda, anche per le piccole realtà che non hanno un budget importante da destinare alle strategie di marketing.

2. Sono personalizzabili

Tutti i gadget utilizzati per le campagne promozionali consentono a chi li ordina una totale personalizzazione, e i portachiavi non fanno eccezione. In questo modo, si può decidere di stampare il proprio logo o il proprio slogan sulla “faccia” del portachiavi, così da metterli in bella mostra quando verranno usati in pubblico.

3. Sono un eccellente promemoria

I portachiavi vengono utilizzati quotidianamente e, di conseguenza, diventano una preziosa opportunità per ricordare alle persone il marchio dell’azienda che li ha regalati. In sintesi, sono particolarmente utili per fissare nella mente dell’utente quel determinato brand. Così, quando avrà la necessità di ripetere un certo acquisto, si rivolgerà nuovamente a noi e non alla concorrenza. In conclusione, possono diventare degli eccellenti strumenti di fidelizzazione.

4. Hanno una finalità pratica

I portachiavi non sono solo semplici strumenti promozionali, ma rappresentano anche un oggetto con uno scopo più pratico che mai. Inoltre, è possibile aumentare la loro utilità scegliendo dei modelli particolari, come i portachiavi con localizzatore (acustico o satellitare) o i prodotti con luce incorporata. Più sono accessoriati, più rappresenteranno dei regali graditi e versatili.

A chi regalare i portachiavi personalizzati?

Semplicemente a chiunque. Uno dei maggiori vantaggi di questi gadget, infatti, è la loro adattabilità ad una fascia di pubblico senza caratteristiche particolari. Quando si sceglie un gadget da personalizzare, infatti, si corre il rischio di selezionare un prodotto che sia poco coerente con il settore dell’azienda. Ad esempio, regalare un mattarello ad un cliente che si è rivolto a noi per una consulenza finanziaria non è esattamente una mossa saggia.