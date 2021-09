Perchè l’isola d’Elba è la meta ideale per le vacanze

Collocata a 10 chilometri dalla costa l’Isola d’Elba è la più grande dell’Arcipelago Toscano e la terza isola d’Italia dopo Sicilia e Sardegna. Situata in un parco nazionale protetto si tratta di una vera e propria perla per la sua natura, i suoi borghi e la sua storia.

Non a caso è una delle mete più apprezzate dai turisti attratti dal clima mite e soleggiato per la maggior parte dell’anno e dalle numerose attività che si possono svolgere oltre che dall’accoglienza e dalla cucina.

Come raggiungere l’Elba

Come detto l’isola d’Elba dista pochi chilometri dalla costa, nel suo punto più stretto solo 10 dalla città di Piombino. E dunque questo il porto più comodo per imbarcarsi sui traghetti elba lì diretti. Il viaggio è breve: dai 30 ai 70 minuti a seconda del porto di arrivo. E si può anche scegliere se imbarcare il proprio veicolo così da potersi muovere in autonomia una volta arrivati, oppure viaggiare con camper e soggiornare nelle tante aree attrezzate. Chi si imbarcherà a piedi potrà invece usufruire dei collegamenti con i mezzi pubblici.

Il mare e le spiagge

Nei suoi 220 chilometri di superficie l’isola d’Elba conta oltre 100 spiagge, ciascuna con caratteristiche differenti per soddisfare tutte le esigenze. Si va dall’ampia spiaggia di sabbia fine alla piccola caletta, dalla spiaggia di ciottoli alla scogliera rocciosa. Abbastanza per poter fare una vacanza cambiando ogni giorno destinazione e non annoiarsi mai.

Le spiagge dell’Elba sono conosciute per il loro mare cristallino e dalle infinite sfumature. Mentre si passa dalla sabbia bianca caraibica a quella nera e metallica delle miniere, fino alle scogliere di granito.

Con il tempo poi l’isola ha saputo adattarsi alle richieste dei suoi turisti offrendo numerosi servizi: dalle spiagge attrezzate per famiglie, a quelle con tutti i servizi necessari per persone disabili fino agli arenili aperti agli amici a quattro zampe. Ma per chi volesse una vacanza all’insegna della natura e lontano da tutti sarà possibile trovare ancora calette incontaminate, in cui si arriva solo a piedi o via mare e anche nei mesi di punta sono poco affollate.

L’Elba montuosa e fuori stagione

Ma se il mare è bellissimo non è l’unica cosa che l’Elba offre ai turisti. Infatti quest’isola può sorprendere anche per i suoi interni dove la macchia mediterranea lascia progressivamente il posto ad alte montagne. Sono ben 314 i chilometri di sentieri che gli appassionati dell’escursionismo e della mountain bike potranno percorrere: alcuni adatti a tutta la famiglia altri che richiedono una maggiore esperienza nel trekking. Il più famoso è la Grande Traversata Elbana, un cammino che attraversa l’Isola d’Elba da est a ovest e che per essere percorso interamente richiede quasi 24 ore di cammino.

Per chi invece cerca una vacanza più tranquilla e meno sportiva l’Elba offre anche numerosi luoghi storici da visitare. Di sicuro il nome di quest’isola è legato a quello di Napoleone Bonaparte che vi soggiornò in esilio nel 1814 per 10 mesi e di cui ha lasciato testimonianza in due sontuose ville. Ma ci sono anche interessanti siti archeologici con resti di epoca romana, santuari e chiese e le vecchie miniere che per molto tempo sono state il cuore dell’economia isolana e che ora possono essere visitate.