«Nord sud ovest est»: al via il 3 novembre a Torino le riprese della nuova stagione sulla storia degli 883

Giornalista dal 2012, muove i suoi primi passi nel mondo dell'informazione all'interno della redazione di Nuova Società. Laureata in Culture Moderne Comparate, con una tesi sul New Journalism americano. Direttore responsabile di Nuova Società dal 2020.

Dopo Hanno Ucciso l’Uomo Ragno (tra le serie Sky Original più viste di sempre), Nord Sud Ovest Est – una produzione Sky Studios e Groenlandia, società del Gruppo Banijay, prodotta da Matteo Rovere e Sydney Sibilia – in otto nuovi episodi racconterà le vicende che portarono al secondo album della band di Pavia, arrivato al culmine di un successo travolgente. 

La nuova stagione è scritta da Sydney Sibilia, Francesco Agostini, Marco Pettenello, e diretta da Sydney Sibilia, Alessio Lauria, Simone Godano e dalla regista piemontese Alice Filippi

Saranno 4 i giorni di riprese realizzati con il sostegno di Film Commission Torino Piemonte, tra varie location del centro città.

