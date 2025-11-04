Claudio Sensi, il karma dell’impresa: Il linguaggio della logistica; perché l’Italia deve riscoprire la sua cultura per guidare l’innovazione

Si pensa che il futuro della logistica dipenda dalla tecnologia. Sensori, intelligenza artificiale, flotte elettriche. È vero solo in parte. La vera infrastruttura dell’innovazione è il linguaggio con cui la pensiamo. Senza parole chiare, senza concetti precisi, nessun algoritmo può sostituire la cultura che lega un sistema.

Claudio Sensi parte da qui. La sua esperienza di imprenditore e consulente ADR lo ha portato a un’intuizione semplice ma radicale: “L’Italia non ha bisogno di importare modelli dall’estero. Ha bisogno di ritrovare la propria lingua, la propria cultura della logistica e della sicurezza”. In un tempo in cui ogni discussione si riduce a slogan, la sua voce si muove in controtendenza. Non è la tecnologia a guidare il pensiero, è il pensiero a rendere utile la tecnologia.

Basta guardare agli ultimi decenni. Le imprese hanno adottato sistemi digitali sempre più sofisticati, ma il numero di incidenti sul lavoro resta alto, le inefficienze strutturali non spariscono, la percezione della logistica rimane marginale. È come se avessimo costruito macchine straordinarie senza possedere un linguaggio comune per governarle.

La frattura concettuale arriva a metà del ragionamento. La logistica non è un settore tecnico, è una disciplina culturale. Chi la riduce a costi e software ignora la sua natura più profonda: è organizzazione collettiva, è capacità di dare ordine al movimento delle merci, quindi delle società. La Grecia antica ha fondato la filosofia sulla chiarezza del logos; oggi, la logistica deve fondare il futuro sull’etica della parola.

Per questo Sensi insiste sul concetto di “cultura della sicurezza”. Non basta compilare moduli o rispettare protocolli. Serve coltivare un mindset in cui la salute delle persone non sia accessoria, ma principio fondativo. “La sicurezza non è un obbligo normativo. È una lingua che le imprese devono imparare a parlare con coerenza e costanza”, afferma. E qui la connessione con il patrimonio italiano diventa evidente.

L’Italia è il Paese che ha dato al mondo il latino, struttura portante della cultura europea. È la terra di Dante, che ha dimostrato come la lingua volgare potesse diventare veicolo universale di conoscenza. Perché, allora, oggi fatichiamo a riconoscere che il linguaggio della logistica è parte della nostra stessa eredità culturale?

E tu, lettore, hai mai pensato che dietro un camion che consegna merci ci sia un lessico invisibile fatto di regole, procedure, comunicazioni tra operatori? Senza questo lessico, il viaggio si interrompe. Senza questa grammatica, la sicurezza diventa illusione.

Il punto è che la logistica non è un comparto industriale isolato, ma un linguaggio che attraversa politica, economia, vita quotidiana. Parlare di ADR significa parlare di responsabilità sociale. Parlare di flotte significa parlare di comunità intere che dipendono da quei movimenti. Parlare di sicurezza significa parlare del diritto di ogni lavoratore a tornare a casa.

Sensi lo sottolinea anche ne Il Karma dell’Impresa : ogni decisione manageriale produce conseguenze che si estendono ben oltre i bilanci. Come un’eco che si propaga, la mancanza di un linguaggio chiaro genera caos, incidenti, perdita di fiducia. Al contrario, un linguaggio condiviso crea stabilità e progresso.

La tecnologia può aiutare, certo. Ma non sostituisce la cultura. I software che calcolano i flussi, i sensori che monitorano i carichi, le piattaforme che ottimizzano le rotte sono strumenti potenti. Se però li usiamo senza un linguaggio etico e culturale, diventano gusci vuoti. La digitalizzazione non è fine a se stessa. È un alfabeto che deve essere declinato con intelligenza e responsabilità.

Il riferimento alla storia italiana è inevitabile. Dal diritto romano al Rinascimento, il Paese ha sempre avuto la capacità di trasformare le parole in strutture sociali. Oggi si tratta di fare lo stesso con la logistica. Non per celebrarla, ma per riconoscerla come leva strategica. Non per raccontare una favola di efficienza, ma per costruire un linguaggio che renda possibile l’innovazione.

Alla fine resta un’immagine. Un manager che guarda i numeri sullo schermo, un autista che regola il carico, un ispettore che verifica le procedure ADR. Parlano lingue diverse, ma sono parte dello stesso discorso. Se non condividono il linguaggio della sicurezza, il sistema si frattura.

Il futuro non dipende dalle macchine che useremo, ma dalle parole con cui sapremo governarle.