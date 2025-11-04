Inada iCOCOON, il lusso silenzioso che parla al cuore

In un mondo in cui il tempo sfugge tra le mani, le poltrone massaggianti professionali Inada iCOCOON ci ricordano che il vero equilibrio non consiste solo nel fermare il ritmo frenetico, ma anche nel ritrovare la connessione con se stessi. Nato in Giappone, dove la perfezione è un’arte, Inada iCOCOON, poltrona massaggiante per il relax, incarna oltre sessant’anni di innovazione, maestria e rispetto per la semplicità. Un invito a trasformare ogni momento in un’esperienza di serenità e lusso, direttamente nel comfort della propria casa.

Poltrone massaggianti iCOCOON: dove il comfort diventa arte

iCOCOON ridefinisce il massaggio olistico attraverso poltrone massaggianti professionali che combinano il design firmato da Tomoko Ikegai con tecnologia intelligente. La luce, che pulsa insieme al respiro, e l’ambiente sonoro creano un rifugio simile a un cocoon protettivo. La tecnologia ispirata al principio della “1/f fluctuation”, riproduce i ritmi armoniosi della natura, donando calma al sistema nervoso e trasformando ogni momento di relax in un’esperienza esclusiva e rigenerante.



Inada iCOCOON: dove la tecnologia incontra la poesia del benessere

Ogni seduta ti trasporta in un viaggio multisensoriale grazie ai programmi esclusivi: Meditation Mode, Sleep Mode e Wake Up Mode. Porta a casa tua il massimo del relax con le poltrone massaggianti giapponesi Inada iCOCOON, disponibili in esclusiva da MedicaRelax in Italia. Scopri il piacere di un abbraccio che rigenera corpo e mente.

Meditation Mode per meditare o staccare mentale

Le vibrazioni ritmiche, i movimenti dei cuscini d’aria che imitano il tocco di un terapeuta, l’ambiente sonoro e la luce calda, simile al sole al tramonto, promuovono il rilassamento visivo, migliorano la capacità di adattamento allo stress e sostengono uno stato di meditazione attiva, senza eccessivo sforzo mentale.

Sleep Mode, relax totale per un riposo senza stress

Sleep Mode supporta il sonno naturale, rallentando battito e respirazione grazie a un massaggio mirato, suoni rilassanti e luce soffusa, offrendo un’alternativa salutare agli stimoli artificiali per favorire il riposo. Il massaggio con i cuscini d’aria che avvolgono l’intero corpo aiuta a riequilibrare le emozioni riducendo lo stress accumulato, supporta la funzione digestiva e il ritmo metabolico notturno. Il programma di massaggio contribuisce a ridurre l’insonnia lieve o le difficoltà di addormentamento.

Wake Up Mode, inizia la giornata con vitalità e serenità

Wake Up Mode favorisce un risveglio graduale, calmo e armonioso, senza senso di fatica. Vibrazioni delicate, luce simile all’alba e suoni naturali inducono uno stato di energia equilibrata, eliminando rigidità mattutina, riducendo l’impatto dei risvegli bruschi, alleviando mal di testa o sensazione di “testa pesante” e preparando corpo e mente a una nuova giornata.

Lasciati avvolgere dal lusso del relax totale! Vivi l’esperienza Inada iCOCOON direttamente a casa tua.

Inada iCOCOON, il piacere del relax trasformato in arte!