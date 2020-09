Netflix, tutti i codici segreti italiani

Lo ammettiamo subito: è da smanettoni. Però è curioso e divertente scoprire che la piattaforma più usata al mondo per vedere film, serie tv, documentari o cartoni, Netflix, ha dei codici segreti.

Invece è proprio così. Infatti, per la versione web di Netflix esistono dei codici di catalogazione che portano direttamente all’elenco di quel che si vuol vedere a seconda della categoria, appunto.

- Advertisement -

Facile basta collegarsi al sito Web ufficiale della piattaforma, accedere con il proprio user e password, entrare nella pagina home di Netflix premete sulla voce “Serie TV” presente in alto. Poi nella barra degli URL del browser c’è un indirizzo tipo “netflix.com/browse/genre/…”. ( i puntini stanno per un numero). A questo punto basta modificare il numero finale a seconda della categoria scelta. Premere invio e il gioco è fatto.

- Advertisement -

Ma ecco i codici segreti italiani:

Azione e avventura (1365)

Film d’azione asiatici (77232);

Classica Azione e avventura (46576);

Commedie d’azione (43040);

Thriller d’azione (43048);

Adventures (7442);

Fumetti e film di supereroi (10118);

Western (7700);

Spy Action & Adventure (10702);

Crime Action & Adventure (9584);

Foreign Action & Adventure (11828);

Film di arti marziali (8985);

Military Action & Adventure (2125).

Anime (7424)

Animazione per adulti (11881);

Anime Action (2653);

Commedie anime (9302);

Anime Drama (452);

Caratteristiche anime (3063);

Anime Fantascienza (2729);

Anime Horror (10695);

Anime Fantasy (11146);

Serie anime (6721).

Film per bambini e famiglie (783)

Film da 0 a 2 anni (6796);

Film da 2 a 4 anni (6218);

Film da 5 a 7 anni (5455);

Film da 8 a 10 anni (561);

Film da 11 a 12 anni (6962);

Education for Kids (10659);

Disney (67673);

Film basati su libri per bambini (10056);

Caratteristiche familiari (51056);

Cartoni TV (11177);

TV per bambini (27346);

Musica per bambini (52843);

Animal Tales (5507).

Film classici (31574)

Commedie classiche (31694);

Drammi classici (29809);

Classic Fantascienza e fantasy (47147);

Thriller classici (46588);

Film Noir (7687);

Film di guerra classici (48744);

Epics (52858);

Film stranieri classici (32473);

Film muti (53310);

Western classici (47465).

Commedie (6548)

Dark Comedies (869);

Commedie straniere (4426);

Late Night Comedies (1402);

Mockumentaries (26);

Commedie politiche (2700);

Commedie Screwball (9702);

Commedie sportive (5286);

Stand-up Comedy (11559);

Commedie per adolescenti (3519);

Satires (4922);

Commedie romantiche (5475);

Slapstick Comedies (10256).

Film cult (7627)

B-Horror Movies (8195);

Campy Movies (1252);

Film horror di culto (10944);

Cult Fantascienza e fantasy (4734);

Commedie cult (9434).

Documentari (6839)

Documentari biografici (3652);

Crime Documentaries (9875);

Documentari stranieri (5161);

Documentari storici (5349);

Documentari militari (4006);

Documentari sportivi (180);

Documentari su musica e concerti (90361);

Documentari di viaggio e avventura (1159);

Documentari politici (7018);

Documentari religiosi (10005);

Documentari su scienza e natura (2595);

Documentari sociali e culturali (3675).

Drammi (5763)

Drammi biografici (3179);

Drammi classici (29809);

Courtroom Drama (528582748);

Crime Dramas (6889);

Drammi basati su libri (4961);

Drammi basati sulla vita reale (3653);

Tearjerkers (6384);

Drammi stranieri (2150);

Drammi sportivi (7243);

Drammi gay e lesbici (500);

Drammi indipendenti (384);

Teen Drama (9299);

Drammi militari (11);

Pezzi dell’epoca (12123);

Political Dramas (6616);

Drammi romantici (1255);

Spettacoli teatrali (5012);

Drammi sociali (3947).

Fede e spiritualità (26835)

Film di fede e spiritualità (52804);

Spiritual Documentaries (2760);

Kids Faith & Spirituality (751423).

Film stranieri (7462)

Art House Movies (29764);

Foreign Action & Adventure (11828);

Film stranieri classici (32473);

Commedie straniere (4426);

Documentari stranieri (5161);

Drammi stranieri (2150);

Film gay e lesbiche stranieri (8243);

Film horror stranieri (8654);

Foreign Fantascienza e fantasy (6485);

Thriller stranieri (10306);

Film stranieri romantici (7153);

African Movies (3761);

Film australiani (5230);

Film belgi (262);

Film coreani (5685);

Film latino americani (1613);

Film mediorientali (5875);

Film della Nuova Zelanda (63782);

Russo (11567);

Film scandinavi (9292);

Southeast Asian Movies (9196);

Film spagnoli (58741);

Film greci (61115);

Film tedeschi (58886);

Film francesi (58807);

Film dell’Europa dell’Est (5254);

Film olandesi (10606);

Film irlandesi (58750);

Film giapponesi (10398);

Film italiani (8221);

Film indiani (10463);

Film cinesi (3960);

Film britannici (10757).

Film gay e lesbiche (5977)

Commedie gay e lesbiche (7120);

Drammi gay e lesbici (500);

Film romantici per gay e lesbiche (3329);

Film gay e lesbiche stranieri (8243);

Documentari gay e lesbiche (4720);

Serie TV gay e lesbiche (65263).

Film horror (8711)

B-Horror Movies (8195);

Film horror di culto (10944);

Deep Sea Horror Movies (45028);

Film horror stranieri (8654);

Commedia horror (89585);

Film mostruosi (947);

Film sliller e serial killer (8646);

Film horror soprannaturali (42023);

Teen Screams (52147);

Vampire Horror Movies (75804);

Werewolf Horror Movies (75930);

Zombie Horror Movies (75405);

Satanic Stories (6998).

Film indipendenti (7077)

Film sperimentali (11079);

Independent Action & Adventure (11804);

Thriller indipendenti (3269);

Romantic Independent Movies (9916);

Commedie indipendenti (4195);

Drammi indipendenti (384).

Musica (1701)

Musica per bambini (52843);

Country & Western / Folk (1105);

Jazz e ascolto facile (10271);

Musica Latina (10741);

Concerti Urban & Dance (9472);

Concerti World Music (2856);

Concerti rock e pop (3278);

Musical (13335);

Musical classici (32392);

Disney Musicals (59433);

Showbiz Musicals (13573);

Stage Musicals (55774).

Film romantici (8883)

Preferiti romantici (502675);

Quirky Romance (36103);

Romantic Independent Movies (9916);

Film stranieri romantici (7153);

Drammi romantici (1255);

Steamy Romantic Movies (35800);

Film romantici classici (31273);

Commedie romantiche (5475).

Fantascienza e fantasy (1492)

Action Sci-Fi & Fantasy (1568);

Alien Sci-Fi (3327);

Classic Fantascienza e fantasy (47147);

Cult Fantascienza e fantasy (4734);

Film fantasy (9744);

Avventura di fantascienza (6926);

Film drammatici di fantascienza (3916);

Film horror di fantascienza (1694);

Thriller fantascientifici (11014);

Foreign Fantascienza e fantasy (6485).

Film sportivi (4370)

Commedie sportive (5286);

Documentari sportivi (180);

Drammi sportivi (7243);

Film di baseball (12339);

Football Movies (12803);

Boxing Movies (12443);

Film di calcio (12549);

Arti marziali, boxe e wrestling (6695);

Basketball Movies (12762);

Sport e fitness (9327).

Thriller (8933)

Thriller d’azione (43048);

Thriller classici (46588);

Crime Thriller (10499);

Thriller stranieri (10306);

Thriller indipendenti (3269);

Film gangster (31851);

Thriller psicologici (5505);

Thriller politici (10504);

Misteri (9994);

Thriller fantascientifici (11014);

Spy Thriller (9147);

Steamy Thriller (972);

Thriller soprannaturali (11140).

Serie TV (83)

Serie TV britanniche (52117);

Programmi TV classici (46553);

Crime TV Shows (26146);

Serie TV cult (74652);

Food & Travel TV (72436);

TV per bambini (27346);

Programmi TV coreani (67879);

Miniserie (4814);

Programmi TV militari (25804);

Science & Nature TV (52780);

TV Azione e avventura (10673);

Commedie TV (10375);

Documentari TV (10105);

Drammi TV (11714);

TV Horror (83059);

TV Mysteries (4366);

TV Fantascienza e fantasy (1372);

Reality TV (9833);

Teen TV Show (60951).