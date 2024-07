Metodi depilatori: questi i più diffusi (con pro e contro)

Il problema dei peli superflui è un cruccio sia per gli uomini, sia per le donne. Negli ultimi anni, le tecniche per rimuoverli si sono evolute notevolmente, migliorando dal punto di vista dell’efficacia e dell’invasività.

È opportuno precisare che le tecniche utilizzate per la rimozione dei peli superflui si dividono in depilatorie ed epilatorie. La depilazione, che include metodi come la rasatura e l’uso di creme depilatorie, prevede il semplice taglio del pelo a livello della pelle, offrendo risultati rapidi ma temporanei.

L’epilazione, invece, mira a rimuovere il pelo dalla radice, garantendo risultati più duraturi e include tecniche come la ceretta, l’epilatore elettrico e il laser.

Quest’ultimo, in particolare, è noto per la sua efficacia, fattore che inevitabilmente influisce sul prezzo (in questo senso su Lasermilano.it viene chiarito il costo del laser per rimuovere i peli ) ma non sulla popolarità poiché, oltre a essere indolore e non invasivo, offre risultati permanenti.

Chiarita questa premessa, fondamentale per comprendere le peculiarità dei vari metodi, non resta che entrare nell’elenco degli stessi ultimi.

Rasoio: il metodo più rapido in assoluto

L’utilizzo del rasoio è, di fatto, il metodo più rapido e immediato per depilarsi. Un altro innegabile vantaggio è il suo essere economico e versatile. Il rasoio, infatti, può essere passato su diverse zone del corpo, dalle gambe fino all’inguine.

Se possibile, è il caso di utilizzare un modello elettrico. Così facendo, si vive il momento della depilazione con uno strumento caratterizzato da testine in grado di adattarsi al meglio alle forme del corpo.

Attenzione: la depilazione con il rasoio ha anche diversi contro. Il principale riguarda la rapidità con cui ricrescono i peli. Per rendersi conto della situazione, basta ricordare che i peli delle ascelle crescono, in media, a una velocità doppia rispetto a quelli delle gambe. Ciò significa che, con il rasoio, è necessario rimuoverli praticamente tutti i giorni.

Inoltre, utilizzare il rasoio per rimuovere i peli, in special modo quello manuale, vuole dire esporre la pelle al rischio di fastidiose irritazioni (per fortuna, è comunque possibile lenirle con prodotti a base di ingredienti naturali, tra cui l’ aloe vera ).

Ceretta

Nel caso della ceretta, invece, si parla di un metodo di epilazione che si avvale del ricorso a cera liquida o a striscette adesive. La prima opzione è in grado di garantire risultati migliori. La seconda, invece, è utile nei casi in cui ci si trova fuori casa e per zone del corpo piccole, tra cui quella dei baffetti.

I vantaggi? La possibilità di apprezzare una pelle liscia per 2 – 3 settimane. Da non dimenticare, inoltre, è la possibilità di reperire in commercio prodotti con diverse caratteristiche: scegliendo tra cera a freddo e cera a caldo, si ha sempre la garanzia del massimo comfort.

Anche in questo caso, esistono dei contro. Quali sono? Il dolore momentaneo, soprattutto nella zona bikini, e il rischio di avere a che fare con il problema dei peli incarniti.

Laser

Il già citato laser permette di intervenire sui peli in maniera estremamente mirata. Il fascio di luce emesso dallo strumento, infatti, si dirige verso la melanina presente nel bulbo del pelo, che viene convertita in calore. Ciò comporta, di fatto, la morte del pelo stesso.

Tra i suoi vantaggi rientra la compatibilità anche in caso di pelle sensibile. L’azione mirata, infatti, è sinonimo di tutela massima della cute circostante.

Cosa dire, invece, in merito ai contro? Questo metodo di epilazione definitiva progressiva necessita per forza dell’intervento di esperti di estetica, il che ha un costo.

Inoltre, non bisogna aspettarsi un risultato immediato. Prima di apprezzare una pelle liscia e glabra, sono infatti necessarie diverse sedute.

In virtù della già citata azione sulla melanina, in chi ha i peli chiari risulta mediamente poco efficace.