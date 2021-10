M5S, dopo la sconfitta c’è chi abbandona la barca

Tanto è cambiato da 5 anni fa quando la vittoria della sindaca Chiara Appendino era stata accolta con cori e canti sotto Palazzo di Città.

Ieri alla sede del comitato elettorale di corso Tassoni erano in pochi e la candidata Valentina Sganga è stata lasciata da sola a commentare il risultato, quel 9 per cento che non soddisfa e che è un terzo di quanto Appendino prese al primo turno nel 2016.

Il giorno dopo ha più il sapore di un fuggi fuggi dalla barca che affonda piuttosto che di un’autoanalisi.

C’è chi come Federico Mensio non commenta, ma cambia il suo status lavorativo su Facebook segnalando al fine dell’esperienza come consiliere comunale.

Daniela Albano, che ha totalizzato 233 preferenze, non sufficienti ad entrare, fa il suo in bocca al lupo a Sganga ma nel contempo si toglie qualche sassolino dalla scarpa ammettendo che “in campagna elettorale è mancato l’entusiasmo nei confronti del simbolo del partito che rappresentavo ma ammetto che mostrare entusiasmo per un partito che avrebbe, letteralmente, fatto carte false per tenermi fuori da queste elezioni mi risultava piuttosto difficile”.

Ben più decisa è l’ex vicepresidente del Consiglio comunale Viviana Ferrero che annuncia: “La mia appartenenza al mondo 5 stelle si chiude oggi con la fine di un sogno che ho voluto sognare oltre la durissima realtà delle scelte nazionali di questo partito”.

L’ex consigliera afferma che per il suo essere No Tav “ho rischiato molto di più di una sconfitta elettorale.Ho ricevuto minacce di morte e pesanti insulti sessisti. Per aver mantenuto le posizioni di coerenza sul programma mi sono resa invisa alla Sindaca Appendino che certo non avrebbe mai portato avanti la mia candidatura”. “Io credo solo più alla stella dell’ambiente . Rimane il mio grande sentimento ma fuori dai partiti. Tornando nei movimenti. Mi spiace di avervi deluso ma credo di essere stata solo nel posto sbagliato”.