Lotteria Italia, a Torino il quarto premio da 1,5 milioni di euro

Nella notte dalla Befana la fortuna bacia anche Torino che si aggiudica il quarto premio della Lotteria Italia, pari a 1,5 milioni di euro. Il biglietto vincente numero G173817 è stato venduto nella tabaccheria Marco Perrotta in via Pietrino Belli 39/A.

Il primo premio, da 5 milioni di euro della Lotteria Italia 2024 è stato venduto presso l’Autogrill Somaglia Ovest, in provincia di Lodi. Mentre il secondo ticket da 2,5 milioni è stato invece acquistato a Pesaro presso la tabaccheria di Marcello Bucci in Piazza Giovanni Lazzarini, 8, e il tagliando vincitore del terzo premio da 2 milioni va alla pasticceria Porretto di Palermo in via Luigi Galvani, 49.

Altri premi sono stati distribuiti nel torinese, come il biglietto di terza categoria da 50mila euro, venduto a Settimo Torinese, e altri di quarta categoria dal valore di 20mila euro: a Bussoleno, Rondissone e tre a Torino.