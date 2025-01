I soldati nordcoreani: carne da macello per due volte vittime delle dittature

Sono arrivati in undicimila, mandati in prima linea nella regione russa del Kursk, occupata dagli ucraini ad agosto e che Mosca cerca di riconquistare. Si tratta di truppe con poca esperienza e limitate probabilità di sopravvivenza. Il loro impiego nel Kursk evita che questi soldati vengano impegnati direttamente in territorio Ucraino, almeno per ora.

Ufficialmente la presenza del contingente coreano non è mai stata riconosciuta né da Pyongyang, né da Mosca, anche se ormai documentazioni, anche video, non lasciano alcun dubbio sulla loro presenza in battaglia. Un contributo di uomini dal lontano oriente non richiesto da Mosca ma proposto dal dittatore coreano Kim Jong-Un che non deve fare certo i conti per il suo operato con opposizioni e critiche interne.

Il contributo miliare di Kim, prontamente accettato da Mosca, potrebbe celare difficoltà russe legate a perdite di uomini che fonti occidentali stimano intorno a 600mila uomini in tre anni di guerra, avviata con l’invasione subita dall’Ucraina del 24 febbraio 2022.

Subito tanti morti tra i coreani in battaglia

In questa tragica contabilità, con il consueto balletto di cifre tra paesi belligeranti, ora si aggiunge il massacro di tanti giovani coreani del Nord che emerge dai riscontri dal campo di battaglia, dove già si contano tra il migliaio di morti e i tremila rilevati da fonti ucraine. Una carneficina di reparti con gli occhi a mandorla che pare operino in modo autonomo rispetto al resto delle truppe russe. Un quadro in cui sarebbero emersi problemi di comunicazione che avrebbero comportato casi di morti da fuoco amico.

I giovani militari di Pyongyang soccombono in massa, in quanto vengono spesso lanciati, come nella prima guerra mondiale, in prima linea contro le postazioni nemiche. Una guerra che perdura da troppo tempo, in cui è raro veder impegnati i rampolli di Leningrado e Mosca, quasi sempre sostituiti dal ricorso a reclute di repubbliche russe del lontano oriente.

Alcune fonti sostengono che i militari coreani inviati da Kim, di supporto alle truppe russe, siano tra i più indottrinati e sarebbero anche motivati da ottimi compensi economici e operino sul campo in modo separato dai contingenti di Mosca. In ogni caso sia i russi che i coreani sono privati di cellulari personali e sono quanto mai sorvegliati per evitare fughe e defezioni che al momento paiono non sussistere nonostante i volantini fatti piovere dall’Ucraina.

Secondo fonti ucraine, nel tentativo di celare la presenza dei soldati coreani, molti di questi risultano forniti di documenti in cirillico, mentre sul campo di battaglia i russi procedono ad un immediato allontanamento dei cadaveri e dei feriti, mentre i corpi dei russi risulterebbero spesso abbandonati. In una guerra di mine, missili, esplosioni non dovrebbe essere un grande problema denunciare ai parenti la scomparsa di un corpo.

Il dittatore dinastico di un paese che ha 112 anni

Questi giovani coreani in divisa sono le vittime di un regime tra i più chiusi e arretrati al mondo, guidato dal 2011 dal quarantunenne Kim Jong-Un

Un “dittatore dinastico” oggetto di un culto della personalità assoluto, dai tratti surreali, coltivato fin dalla tenera età. Un delirio tale che fa sì che anche il calendario venga fatto decorrere dall’anno di nascita del grande Kim Il Sung, il fondatore del Paese, che conta 112 anni.

Sale l’orgoglio di Kim che punta su Trump

Un paese in cui soldati, armamenti e missili sono una priorità. Con un esercito da record che coinvolge una massa imponente di persone: ben oltre un milione e 300mila soldati su una popolazione di ventisei milioni. A questi si aggiungono le “guardie rosse” dei lavoratori e contadini per una riserva militare di circa 5 milioni di persone.

Si ritiene che il 25 30% per cento del Pil del paese sia assorbito da spese per la difesa mentre risulta in calo la produzione di riso e di conseguenza la condizione di una popolazione che ha subito alcune gravi carestie nel passato (anni 90). Di fatto la sussistenza economica di questo paese è legata all’aiuto della Cina.

La Corea del Nord è rimasta grande caserma. Un paese in cui il servizio militare perdura dieci anni e dove i generali hanno un ruolo guida nel paese, sempre sotto i comandi assoluti del leader maximo.

Una realtà in cui pare davvero impercettibile il sacrificio di qualche migliaio di militari, che non vede nessuno sollevare la benché minima voce in loro difesa o memoria. Una contropartita alle dipendenze del nuovo zar nella lotta contro quegli ucraini da denazificare che comprende anche forniture di proiettili e attrezzature militari spesso antiquate.

Una partita che, oltre alle forniture di petrolio e nuova tecnologia dalla Russia, punta a rompere l’isolamento di Pyongyang e arrivare a un riconoscimento internazionale come superpotenza nucleare, prima di procedere a trattative aperture al momento alquanto difficili. A quanto pare l’arrivo di Donald Trump ha rilanciato dato forza le ambizioni del dittatore nord coreano. Dittatore che ha già incontrato il tycoon nel 2019.

La partecipazione a questa guerra da parte della Corea del Nord, oltre allo scambio di tecnologia avanzata e petrolio da Mosca in cambio di contingenti militari (ne potrebbero arriva presto altri per rimpiazzare quelli morti), forniture di munizioni e armamenti, prevede, secondo fonti di Seul, un contributo di 500 milioni di dollari l’anno che per le povere finanze di Pyongyang (assorbite tutte dalle spese militari) costituiscono un importo consistente. A questo si aggiungono risvolti “politico diplomatici” di rilievo in termini di riconoscimenti internazionali che consentirebbero di superare l’isolamento. In questo le visioni trumpiane potrebbero rappresentare un buon supporto per le mire del dittatore coreano che ama i missili.

I sogni dei giovani coreani che scoprono internet

Indipendentemente dalle motivazioni, questi nord coreani con l’elmetto, a parte l’indottrinamento di regime, sono vittime coinvolte in una guerra lontana che spesso non capiscono, in un mondo che non conoscono e non li coinvolge.

Una missione di guerra che, come in un breve sogno e come con un salto nel tempo, consente di dare uno sguardo a realtà molto diverse, sorpresi soprattutto dal libero accesso a internet vietato nel loro paese. Non a caso, i soldati mandati di supporto alle truppe russe in Ucraina, sono rimasti entusiasti dell’accesso a siti specie a luci rosse.

La guerra del Kursk

Le ultime cronache riferiscono di ondate di migliaia di soldati russi e nord coreani che, con un prezzo di vittime altissimo (mai indicato da Mosca) hanno consentito un parziale recupero della regione di Kursk, occupata dagli ucraini in agosto e che i russi non sono riusciti a respingere nonostante gli ultimi loro successi su tutto il fronte.

Ucraini che ora hanno avviato una controffensiva con sei brigate alle prese con diversi scontri militari e un tragico bilancio di morti. Una controffensiva improvvisa che avrebbe sorpreso le forze russe. Un bilancio appesantito dal triste corollario di morti e feriti civili che si trovavano per strada, in garage, in un mercato e che non fanno più quasi notizia.

Una guerra in cui la fanno da padrona i droni che continuano a piovere da ogni parte, anche a notevoli distanze, sui territori coinvolti. Di fatto bombe che spesso causano “danni collaterali” che si chiamano bambini, anziani, vittime civili

Dalla Corea del Nord continui tentativi di fuga come a Berlino Est e pena di morte

La ferrea repressione di Pyongyang non frena il fenomeno di tanti nordcoreani (oltre 100 nel 2024) che, cercando miracolosamente di superare le barriere per militarizzate della zona neutrale tra i due paesi, rischiano la vita per sfuggire a un regime tra i più tetri del pianeta. Una situazione che ricorda quanto avveniva a Berlino dopo la costruzione, nel 1961, di quel muro che ha tenuto divise la Germania Est da quella occidentale per 28 anni.

La battaglia dei volantini e della spazzatura

La zona smilitarizzata, tra le due Coree è una delle più sorvegliate del mondo che Pyongyang ha riempito di mine e sbarramenti anticarro. E qui si perpetra da tempo una guerra che vede da un lato le trasmissioni con potenti altoparlanti di Seul con informazioni, musica pop e messaggi antiregime, accompagnati da una pioggia di volantini che invitano i soldati di Kim a disertare e fuggire da una vita da schiavi, a cui il Nord replica con continui lanci di palloni carichi di immondizia che scaricano oltre confine.

Il blocco assoluto verso chi intende scappare verso Seul vede il regime di Kim protagonista di tragici episodi, per quanto riguarda quei pochi che sfuggono alla ferrea censura. Tra questi vi è la condanna a morte di due donne che avevano aiutato alcuni nordcoreani a fuggire dalla Cina in Corea del Sud mentre altre nove sono finite all’ergastolo.

Donne finite nel giro cinese della prostituzione che Pechino non si è fatta problemi a rimandare in Corea del Nord, pur sapendo del triste destino che le avrebbe attese. I fatti risalgono a pochi mesi fa e sono solo granelli di una lunga catena di terribili episodi di repressione e di condanne a morte che quasi sempre non riescono a sfuggire alla censura.

Nel regno guidato dalla guida suprema Kim Jong Un, oltre ai limiti di spostamento per i 26 milioni di nord coreani, è anche limitato l’accesso a Internet, a meno di particolari autorizzazioni. I coreani del Nord non possono viaggiare liberamente, neanche all’interno del paese, a parte i vetusti papaveri di regime. Qui è vietato fotografare non solo i militari, ma qualunque struttura pubblica. Inoltre è quanto mai frequente il ricorso alla pena di morte, mentre permangono campi di rieducazione e di lavoro per chi osa sollevare la minima critica al regime.

Lancio missili balistici

Tra le particolarità di Kim vi è quella di essere un capo che, oltre alla priorità del suo vasto e antiquato esercito, ogni tanto ha il vizio di premere un bottone per lanciare con la sua divina maestria qualche missile che preoccupa i vicini giapponesi. Cosa che ha appena reiterato lanciando un missile balistico mentre era in corso la visita del segretario americano Antony Blinken in Corea del sud.

Due Coree e un popolo diviso dal 1953

Due Coree e un solo popolo dal 1953 bloccato dall’impossibilità di un agognato ricongiungimento, dopo un conflitto, mai ufficialmente concluso da un accordo di pace. Uno scontro avviato dal tentativo di invasione del nord comunista verso Seul. Un paese bellissimo con un patrimonio naturale incantevole, rimasto diviso da uno scontro che lasciò il nord sotto il controllo sovietico e il sud sotto quello americano.

I timidi e periodici tentativi di riavvicinamento nel 2024 hanno registrato un ulteriore chiusura da parte del nord che ha bloccato le poche arterie stradali e ferroviarie che assicuravano un collegamento con la Corea del Sud. Ora il quadro si è fatto ancora più complesso e carico di incognite con un Kim sempre più pericolosamente orgoglioso.