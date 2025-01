Intelligenza artificiale: le funzioni più interessanti nei software aziendali

L’intelligenza artificiale è senz’altro la più grande novità tecnologica degli ultimi tempi, e se si considera che è appena “esplosa”, dunque che i relativi orizzonti sono ad oggi per larga parte inesplorati, si può solo immaginare a che punto saprà rivelarsi importante nel prossimo futuro.

Anche le aziende, ovviamente, stanno rivolgendo grande attenzione al mondo dell’AI: l’uso strategico di questi strumenti di ultima generazione, infatti, può ottimizzare l’efficienza sotto molteplici punti di vista e può consentire alle imprese di puntare a risultati ben più ambiziosi.

Anche in ambito aziendale l’utilizzo dell’intelligenza artificiale è appena ai suoi albori, eppure è già possibile avere un quadro di quali possano essere degli usi particolarmente interessanti, dal momento che alcuni software specifici per le aziende, come VTENEXT, hanno tempestivamente implementato delle innovative funzioni AI.

Per scoprire alcuni esempi interessanti può essere un’ottima idea dare un’occhiata al sito ufficiale del software di questa azienda. Come si può leggere, vtenext è un CRM, acronimo di Customer Relationship Management, ovvero un programma ideato per consentire all’azienda di gestire agevolmente i contatti con i clienti, ma grazie a funzioni ulteriori, alcune delle quali riguardano proprio l’intelligenza artificiale, esso può essere considerato un software aziendale a 360 gradi.

Vediamo dunque come l’intelligenza artificiale può rivelarsi preziosa in un software aziendale.

AI e servizi di Customer Assistance

L’intelligenza artificiale può agevolare, anzi può davvero rivoluzionare, i servizi di Customer Assistance, la cui importanza per le aziende è assolutamente indiscussa.

Tramite delle funzioni AI è possibile automatizzare una vasta gamma di operazioni garantendo comunque dei livelli qualitativi molto elevati, neppure paragonabili alle classiche risposte standardizzate dei bot.

Grazie all’AI, dunque, l’azienda può rendere notevolmente più efficienti questi processi, consentendo al personale di concentrarsi su gestioni più complesse, o comunque per le quali assuma una particolare rilevanza il valore aggiunto di una comunicazione umana.

AI e strategie di marketing

In un software aziendale, le funzioni AI sanno rivelarsi anche uno strumento di marketing di eccezionale potenza.

Questa tecnologia può essere adoperata, per questi scopi, in molti diversi modi: anzitutto, tramite l’analisi delle grandi quantità di dati immagazzinate nei software aziendali, può realizzare dei report e consentire alle aziende di strutturare delle campagne promozionali sulla base di quanto emerso nei medesimi.

L’intelligenza artificiale inoltre, essendo in grado di rilevare dei dati anche da canali differenti, come può essere ad esempio il sito Internet aziendale, può progettare e concretizzare delle strategie di marketing ad hoc per ogni singolo utente, dei veri e propri “funnel” personalizzati che possono fare la differenza nelle azioni di vendita, anche in quelle meno dirette.

AI e organizzazione aziendale

L’intelligenza artificiale adoperata nei software aziendali non fa rima soltanto con vendite e Customer Assistance: strumenti di questo tipo, infatti, possono aiutare le aziende anche tramite il miglioramento delle loro dinamiche interne.

Anche da questo punto di vista, gli esempi sono svariati: l’AI può essere decisiva nell’ottimizzare l’organizzazione aziendale, nel favorire la comunicazione tra reparti, o anche nell’agevolare i processi di onboarding di nuovi dipendenti e nuovi collaboratori.

AI e digitalizzazione di documenti

Ricorrere all’intelligenza artificiale, infine, è una soluzione eccellente anche per la digitalizzazione di documenti di qualsiasi tipologia.

Tramite processi automatizzati quali analisi di foto e pdf, scansioni e similari, i software aziendali sono in grado non solo di eseguire in modo estremamente rapido delle digitalizzazioni anche molto corpose, ma anche di mettere immediatamente a disposizione dell’azienda i dati rilevati dagli stessi documenti affinché possano essere utilizzati per le attività più disparate: immagazzinamento, analisi, elaborazione, strutturazione di strategie di marketing e quant’altro possa essere utile.

È interessante sottolineare che diverse aziende ricorrono a queste funzionalità anche per la digitalizzazione di biglietti da visita, elementi cartacei che vengono reperiti in grandi quantità soprattutto in occasione di fiere ed eventi di altro tipo: grazie all’intelligenza artificiale, essi possono trasformarsi immediatamente in un database preciso ed aggiornato in cui si possa navigare all’insegna della massima versatilità.