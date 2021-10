Lo Russo incontra Appendino per il passaggio di consegne

Sorrisi e strette di mano, i tempi in cui Stefano Lo Russo da capogruppo di opposizione non lesinava critiche all’amministrazione di Chiara Appendino sono ormai lontani. I due sindaci si sono infatti incontrati a Palazzo di Città per il rituale passaggio di consegne, una chiacchierata per raccontare al nuovo primo cittadino quanto fatto e quanto resta da fare per Torino.

“È stata l’occasione per fare il punto sui dossier aperti di cui si dovrà occupare la prossima Amministrazione e per dare al nuovo Sindaco tutti gli elementi necessari relativi alla situazione dell’Ente” ha poi scritto entrambi sui loro profili social.

“Come fatto personalmente, rinnovo al Sindaco Lo Russo le congratulazioni per la vittoria e i più sinceri auguri di buon lavoro” ha aggiunto Appendino, mentre Lo Russo ha replicato: “Ringrazio la Sindaca dell’incontro di oggi, ci mettiamo subito al lavoro per il bene di Torino”.