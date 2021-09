Appendino, appello al suo successore: “Sbagliato indietreggiare sulle politiche ambientali”

Che le tematiche ambientali stessero a cuore a Chiara Appendino e alla sua giunta era evidente. E ora a poche settimane dalla fine del suo mandato la sindaca lancia un appello a proseguire il lavoro fatto a chi la succederà.

“Penso che questi cinque anni di amministrazione abbiano segnato una rotta molto significativa sul cambio di approccio alla mobilità, si è avviato un cambiamento culturale. Chiunque decidesse di fare un passo indietro farebbe un grande errore e spero che ciò non accada”.

Inevitabile il riferimento a Paolo Damilano, candidato di centrodestra appoggiato da una Lega che ha annunciato che in caso di vittoria annullerà alcuni dei provvedimenti messi in atto dall’attuale amministrazione in materia di mobilità.

“Abbiamo operato per una mobilità sempre più inclusiva, sostenibile – sottolinea la sindaca -, abbiamo praticamente aumentato del 50% gli spazi ciclabili, abbiamo lavorato sugli spazi pedonali, abbiamo cercato di costruire una città con una modalità di utilizzo della mobilità intermodale. Questo – prosegue – è un cambio culturale e auspico che non solo il centrodestra, ma anche il centrosinistra abbia il coraggio di portare avanti questa linea”. “Non ho dubbi sul fatto che, se sarà sindaca Valentina Sganga, continuerà su questa strada perché è molto sensibile su questo tema. Io auspico comunque che tutte le forze politiche abbiano il coraggio di portare avanti questo cambio culturale che sta avvenendo in tutta Europa” conclude Appendino.