Juventus, 25 Daspo per gli scontri al derby

Sono 25 i Daspo notificati dalla Digos di Torino ad altrettanti ultras della Juventus appartenenti ai gruppi ‘Tradizione Antichi Valori’ e ‘Bravi Ragazzi’. I fatti di cui sono accusati risalgono allo scorso 2 ottobre quando prima della partita una sessantina di ultrà si staccarono dal corteo di duecento persone appartenenti a Drughi, Viking, Nuclei Armati Bianconeri e Nucleo, per caricare con bastoni, cinghie e lancio di bottiglie di vetro gli uomini del Reparto Mobile della polizia. Durante i disordini venne arrestato un esponente dei ‘Bravi Ragazzi’ e denunciato per resistenza uno di ‘Tradizione’.

I 25 tifosi, che non potranno entrare negli stadi per diversi anni, sono stati denunciati per resistenza a pubblico ufficiale aggravata, travisamento e lancio di oggetti pericolosi.

I fatti contestati si riferiscono al derby con il Torino del 2 ottobre,

Grazie ai filmati, nei giorni scorsi sono state individuate e denunciate altre ventitré persone, quasi tutti con precedenti specifici e con alle spalle diffide già scontate, nei confronti dei quali il Questore ha adottato altri Daspo da 2 a 7 anni, per un totale di 92 anni, con l’obbligo della firma in occasione delle partite dalla Juventus.