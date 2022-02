Il Pd di Grugliasco a congresso. Sabato 19 febbraio saranno eletti segretario e direttivo

Sabato 19 febbraio il Pd di Grugliasco a Congresso. Si eleggeranno segretario e direttivo del circolo che giunge alla data delle votazioni avendo come candidato anche Dario Lorenzoni, segretario uscente. AL momento non sono stati presentati altri nomi. Sarà inoltre votata la mozione Mazzù, candidato alla segreteria metropolitana, espresso in questo caso unitariamente dal partito.

“In merito alla scelta di Mazzù candidato alla segreteria provinciale, che il Pd guardi a Grugliasco come modello di cura della politica territoriale è una grande soddisfazione” commenta il segretario Dario Lorenzoni.

“L’unitarietà della sua candidatura non vuol essere appiattimento ma anzi esaltazione del confronto per giungere a obiettivi condivisi. Per questo il congresso è il momento più importante, nel quale si possono mettere a confronto posizioni, visioni e idee per il futuro della città che ricordo vive un momento strategico per il suo sviluppo e alla vigilia delle elezioni amministrative di tarda primavera. Il mio compito di segretario, se eletto, sarà proprio questo: rendere il più possibile fluida e costruttiva la discussione politica e progettuale che porterà ale elezioni della città con nuovo sindaco e nuovo consiglio comunale”.

Il congresso si terrà sabato 19 febbraio dalle ore 9, in sala consiliare.

Dopo le relazioni sarà avviato il dibattito; si potrà votare dalle 10,30 alle 12,30 quando saranno poi aperte le urne e di seguito proclamati i risultati.