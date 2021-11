Un post che sta facendo discutere quello di Marco Liccione, leader de La Variante Torinese, gruppo che si oppone all’obbligo del Green Pass. Mentre da questa mattina si trova davanti al Comune di Torino per protesta contro il “mancato rispetto della Costituzione” su Facebook ha pubblicato una foto di una famiglia ebrea con Stella di David cucita su vestiti e ha scritto: “La Storia si ripete cambia la modalità” scrive Liccione aggiungendo la “Citazione di un ebreo ungherese dal documentario “Gli ultimi giorni””. “Le persone si chiedono come mai non abbiamo fatto qualcosa… Non siamo fuggiti…non ci siamo nascosti. Beh…le cose non sono successe all’improvviso…le cose sono andate molto lentamente. Ogni volta che usciva una nuova legge o una nuova restrizione…dicevamo: “Beh…solo un’altra cosa…esploderà. Quando abbiamo dovuto indossare la stella gialla per stare fuori…abbiamo iniziato a preoccuparci”. Era troppo tardi..!”. Il leader de La Variante Torinese conclude il suo post con un appello: “Svegliamoci prima che sarà troppo tardi!!”.

Un paragone che era già stato fatto anche a Novara dove durante un corteo i No Green Pass hanno sfilato vestiti con divise che ricordavano quelle dei campi di concentramento e filo spinato.