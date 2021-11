Commissione cultura, Lorenza Patriarca è la presidente

La Quinta Commissione consiliare, Cultura, Istruzione, Sport, Turismo, Tempo Libero, Gioventù, ha eletto come presidente Lorenza Patriarca del Partito Democratico con 22 voti. Sua vice sarà Dorotea Castiglione del Movimento 5 Stelle.

Già consigliera nella precedente tornata amministrativa, Patriarca ha ringraziato per la fiducia accordatale e ha dichiarato: “Dedico questa mia elezione al collega e amico Giulio Cesare Rattazzi, grande uomo di scuola e di cultura, che in passato ha ricoperto il medesimo ruolo. I lavori saranno cruciali per lo sviluppo della città, anche per le caratteristiche trasversali della Commissione che spazia dalla cultura ai giovani, allo sport. È un grande onore e una grande responsabilità”.